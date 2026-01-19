Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, volvió a expresar públicamente su intención de competir por la Gobernación de Mendoza y empezó a mover fichas dentro del oficialismo.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, volvió a ratificar su intención de convertirse en el sucesor de Alfredo Cornejo y competir por la Gobernación en 2027. En el marco de la inauguración de la renovada calle Sarmiento, el jefe comunal aprovechó la visibilidad política del suceso para reafirmar su posicionamiento y enviar señales hacia el interior del oficialismo.

¿Qué dijo Ulpiano Suárez sobre su intención de ser gobernador?

Luego de las elecciones de octubre, el escenario político provincial comenzó a proyectarse hacia 2027, especialmente entre quienes aspiran a ocupar el sillón de San Martín. En ese contexto, Suárez volvió a dejar en claro su voluntad de competir.

“Tengo ganas, me moviliza, me motiva. Quiero jugar ese partido”, afirmó el intendente en declaraciones a Radio Mitre, un día después de la inauguración de la calle Sarmiento, acto en el que también participó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, otro de los nombres que suenan dentro del oficialismo.

¿Cómo se reacomoda el oficialismo de cara a 2027?

El movimiento de Ulpiano Suárez se da en un escenario interno donde comenzaron a aparecer otros dirigentes con aspiraciones provinciales, como el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, cuyo lanzamiento puertas adentro generó ruido en el oficialismo.

El propio Suárez reconoció que no es el plan A del gobernador Alfredo Cornejo, pero dejó en claro que está dispuesto a dar la pelea. “Hay que prepararse para los desafíos que vienen. No hay margen para improvisar. Hay que tener equipo”, sostuvo.

¿A quiénes apuntan las definiciones del intendente capitalino?

Las declaraciones del jefe comunal también dejaron lecturas políticas hacia otros sectores del frente gobernante. En particular, se interpretaron como un mensaje indirecto a Luis Petri, quien tras perder la interna provincial se sumó al Ministerio de Defensa a nivel nacional.

A su vez, Suárez buscó marcar pertenencia al espacio político, aunque sus críticas públicas a la gestión del presidente Javier Milei generaron tensiones en momentos clave, cuando Cornejo cuidaba la estrategia en medio de las negociaciones por la alianza y la posterior campaña electoral.

¿Qué estrategia propone Ulpiano Suárez para definir candidaturas?

El intendente capitalino se manifestó a favor de ampliar el debate interno y valoró que haya más dirigentes interesados en competir. “He visto con agrado que habría otros dirigentes interesados en ser candidatos. En buena hora. Tenemos que ser muchos los que queramos trabajar por esta provincia”, expresó.

En esa línea, volvió a mostrarse como una opción concreta dentro del espacio y remarcó la necesidad de construir consensos amplios que incluyan a empresarios y referentes sociales. Además, se declaró contrario a la eliminación de las PASO, al considerar que son una herramienta legítima para dirimir candidaturas dentro de los frentes políticos.