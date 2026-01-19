Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, volvió a expresar públicamente su intención de competir por la Gobernación de Mendoza y empezó a mover fichas dentro del oficialismo.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, volvió a ratificar su intención de convertirse en el sucesor de Alfredo Cornejo y competir por la Gobernación en 2027. En el marco de la inauguración de la renovada calle Sarmiento, el jefe comunal aprovechó la visibilidad política del suceso para reafirmar su posicionamiento y enviar señales hacia el interior del oficialismo.

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

¿Qué dijo Ulpiano Suárez sobre su intención de ser gobernador?

Luego de las elecciones de octubre, el escenario político provincial comenzó a proyectarse hacia 2027, especialmente entre quienes aspiran a ocupar el sillón de San Martín. En ese contexto, Suárez volvió a dejar en claro su voluntad de competir.

“Tengo ganas, me moviliza, me motiva. Quiero jugar ese partido”, afirmó el intendente en declaraciones a Radio Mitre, un día después de la inauguración de la calle Sarmiento, acto en el que también participó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, otro de los nombres que suenan dentro del oficialismo.

¿Cómo se reacomoda el oficialismo de cara a 2027?

El movimiento de Ulpiano Suárez se da en un escenario interno donde comenzaron a aparecer otros dirigentes con aspiraciones provinciales, como el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, cuyo lanzamiento puertas adentro generó ruido en el oficialismo.

El propio Suárez reconoció que no es el plan A del gobernador Alfredo Cornejo, pero dejó en claro que está dispuesto a dar la pelea. “Hay que prepararse para los desafíos que vienen. No hay margen para improvisar. Hay que tener equipo”, sostuvo.

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

¿A quiénes apuntan las definiciones del intendente capitalino?

Las declaraciones del jefe comunal también dejaron lecturas políticas hacia otros sectores del frente gobernante. En particular, se interpretaron como un mensaje indirecto a Luis Petri, quien tras perder la interna provincial se sumó al Ministerio de Defensa a nivel nacional.

A su vez, Suárez buscó marcar pertenencia al espacio político, aunque sus críticas públicas a la gestión del presidente Javier Milei generaron tensiones en momentos clave, cuando Cornejo cuidaba la estrategia en medio de las negociaciones por la alianza y la posterior campaña electoral.

¿Qué estrategia propone Ulpiano Suárez para definir candidaturas?

El intendente capitalino se manifestó a favor de ampliar el debate interno y valoró que haya más dirigentes interesados en competir. “He visto con agrado que habría otros dirigentes interesados en ser candidatos. En buena hora. Tenemos que ser muchos los que queramos trabajar por esta provincia”, expresó.

En esa línea, volvió a mostrarse como una opción concreta dentro del espacio y remarcó la necesidad de construir consensos amplios que incluyan a empresarios y referentes sociales. Además, se declaró contrario a la eliminación de las PASO, al considerar que son una herramienta legítima para dirimir candidaturas dentro de los frentes políticos.

También puedes leer

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Ciudad de Mendoza

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Costo de vida

La inflación no cede en alimentos: verduras y aceites presionan los precios en enero

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes

Elecciones 2026

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

República Dominicana

Un mendocino pelea por su vida en Punta Cana tras una infección fúngica grave

Te puede interesar

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

Ciudad de Mendoza

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Costo de vida

La inflación no cede en alimentos: verduras y aceites presionan los precios en enero

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes
Elecciones 2026

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

República Dominicana

Un mendocino pelea por su vida en Punta Cana tras una infección fúngica grave

Investigación judicial

Hallaron más huesos humanos en Maipú y crece la hipótesis de un cuerpo desmembrado

Salud pública

Detectaron el segundo caso de “súper gripe” H3N2 en Mendoza

Gobernar Mendoza

Ulpiano Suarez se prepara para 2027 y admite una interna en Cambia Mendoza

Washington

Trump respaldó a Milei por declarar terroristas a la Hermandad Musulmana

El productor argentino Bizarrap.
“Orange County”

Bizarrap sorprendió con una colaboración inesperada junto a Gorillaz

Averiguación de paradero

Buscan a Cristian Barrera, un joven de 31 años desaparecido en Guaymallén

Financiamiento educativo

Mercedes Llano impulsa un proyecto contra las universidades nacionales

Salud Pública

Hospital de Luján de Cuyo: cómo será el nuevo modelo público con gestión privada

Copa Argentina 2026

Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Caseros

Verano 2026

San Rafael fue elegido entre los destinos más baratos para viajar en Argentina

Una maestra argentina entre los 10 mejores del mundo: trabaja en una escuela rural.
Global Teacher Prize 2026

Una docente argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del mundo

Contingencias Climáticas

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

Bloomberg Philanthropies

Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo lograron la Certificación Oro What Works Cities 2025