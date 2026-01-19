Noticias Mendoza

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Con un festejo multitudinario, música en vivo y promociones gastronómicas, la Ciudad de Mendoza celebró la reapertura de la avenida Sarmiento, uno de los principales polos gastronómicos y turísticos del país.

Luego de seis meses de obras de renovación integral, la avenida Sarmiento volvió a abrirse al público este fin de semana con una celebración que reunió a más de 15 mil personas entre vecinos, mendocinos y turistas. El suceso marcó un nuevo hito urbano para la Ciudad de Mendoza y consolidó al corredor como uno de los espacios gastronómicos más importantes de la Argentina y la región.

Ulpiano Suarez recorrió la obra del bar Astor Club, una nueva apuesta gastronómica y cultural

¿Cómo fue la reapertura de la avenida Sarmiento en la Ciudad de Mendoza?

La reapertura se desarrolló desde las 19 horas con una previa musical, mesas sobre la calzada y promociones especiales en los locales gastronómicos adheridos. El buen tiempo acompañó una convocatoria masiva que colmó bares y restaurantes, mientras familias, jóvenes y adultos mayores disfrutaron del espacio público en un clima festivo y de convivencia.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, encabezó la jornada acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado; los ministros Rodolfo Vargas Arizu, Mercedes Rus y Natalio Mema; el senador Rodolfo Suarez y la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, entre otras autoridades.

“Vivimos una jornada con mucha alegría y satisfacción, con la avenida Sarmiento renovada integralmente y colmada de vecinos, mendocinos y turistas, superando todas las expectativas”, destacó el jefe comunal.

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

¿Qué actividades formaron parte del festejo inaugural?

Para la celebración se dispusieron tres escenarios, ubicados en Sarmiento y 25 de Mayo, Sarmiento y Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. El acto oficial se realizó a las 21 horas e incluyó el descubrimiento del cartel de la renovada avenida, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos.

Tras el acto protocolar, se presentó la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Luego, entre las 21.30 y las 23, la música continuó con los sets de los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Durante toda la jornada también hubo stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre Chile y 25 de Mayo, que sumaron propuestas locales y reforzaron el perfil cultural y comercial del suceso.

¿Por qué la calle Sarmiento es un corredor gastronómico de referencia nacional e internacional?

La reapertura se dio en el marco de la consolidación de la calle Sarmiento como uno de los principales polos gastronómicos, turísticos y comerciales de la Ciudad de Mendoza. En pocas cuadras, el eje concentra una oferta culinaria diversa y de alto nivel, en estrecha articulación con el turismo y la hotelería.

Uno de sus rasgos distintivos es la excelencia gastronómica reconocida por la Guía Michelin. En una misma cuadra conviven establecimientos como Azafrán, distinguido con una Estrella Michelin, y Soberana y Centauro, reconocidos como restaurantes recomendados, lo que posiciona al corredor con proyección internacional.

Actualmente funcionan 15 locales gastronómicos y tres hoteles de relevancia, dos de ellos de cinco estrellas: Hotel Diplomatic, Park Hyatt Mendoza y Hotel Internacional. Además, se anunció la próxima apertura de Astor Club, en Sarmiento 756, con un formato innovador que integrará bar, restaurante, degustaciones de vinos y tango en vivo.

Este entramado genera aproximadamente 850 puestos de trabajo y reafirma el rol estratégico del corredor en el desarrollo económico y turístico local.

¿Qué obras se realizaron y cuánto se invirtió en la renovación de la avenida Sarmiento?

Las obras implicaron una inversión de $1.120 millones en obra pública e incluyeron el recapado de la calzada con pavimento intertrabado sobre 3.677 m², la renovación de 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y el reemplazo total de la red de agua.

También se ejecutaron nuevas acequias, pozos de infiltración pluvial, pintura vial, la incorporación de mobiliario urbano, luminarias LED, forestación, macetas paisajísticas y 55 plazas de estacionamiento con sensores integrados al sistema de estacionamiento medido digital.

“Sabemos que durante la ejecución hubo molestias y agradecemos la paciencia, pero cumplimos los plazos previstos. Esta renovación benefició a la Ciudad y a Mendoza, generó empleo, impulsó el turismo y nos invitó a disfrutar de Sarmiento en cada visita”, concluyó Ulpiano Suarez.

