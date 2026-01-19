Reabrió la avenida Sarmiento tras una renovación integral ante más de 15 mil personas

Con un festejo multitudinario, música en vivo y promociones gastronómicas, la Ciudad de Mendoza celebró la reapertura de la avenida Sarmiento, uno de los principales polos gastronómicos y turísticos del país.

Luego de seis meses de obras de renovación integral, la avenida Sarmiento volvió a abrirse al público este fin de semana con una celebración que reunió a más de 15 mil personas entre vecinos, mendocinos y turistas. El suceso marcó un nuevo hito urbano para la Ciudad de Mendoza y consolidó al corredor como uno de los espacios gastronómicos más importantes de la Argentina y la región.

¿Cómo fue la reapertura de la avenida Sarmiento en la Ciudad de Mendoza?

La reapertura se desarrolló desde las 19 horas con una previa musical, mesas sobre la calzada y promociones especiales en los locales gastronómicos adheridos. El buen tiempo acompañó una convocatoria masiva que colmó bares y restaurantes, mientras familias, jóvenes y adultos mayores disfrutaron del espacio público en un clima festivo y de convivencia.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, encabezó la jornada acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado; los ministros Rodolfo Vargas Arizu, Mercedes Rus y Natalio Mema; el senador Rodolfo Suarez y la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, entre otras autoridades.

“Vivimos una jornada con mucha alegría y satisfacción, con la avenida Sarmiento renovada integralmente y colmada de vecinos, mendocinos y turistas, superando todas las expectativas”, destacó el jefe comunal.

¿Qué actividades formaron parte del festejo inaugural?

Para la celebración se dispusieron tres escenarios, ubicados en Sarmiento y 25 de Mayo, Sarmiento y Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú. El acto oficial se realizó a las 21 horas e incluyó el descubrimiento del cartel de la renovada avenida, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos.

Tras el acto protocolar, se presentó la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Luego, entre las 21.30 y las 23, la música continuó con los sets de los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Durante toda la jornada también hubo stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre Chile y 25 de Mayo, que sumaron propuestas locales y reforzaron el perfil cultural y comercial del suceso.

¿Por qué la calle Sarmiento es un corredor gastronómico de referencia nacional e internacional?

La reapertura se dio en el marco de la consolidación de la calle Sarmiento como uno de los principales polos gastronómicos, turísticos y comerciales de la Ciudad de Mendoza. En pocas cuadras, el eje concentra una oferta culinaria diversa y de alto nivel, en estrecha articulación con el turismo y la hotelería.

Uno de sus rasgos distintivos es la excelencia gastronómica reconocida por la Guía Michelin. En una misma cuadra conviven establecimientos como Azafrán, distinguido con una Estrella Michelin, y Soberana y Centauro, reconocidos como restaurantes recomendados, lo que posiciona al corredor con proyección internacional.

Actualmente funcionan 15 locales gastronómicos y tres hoteles de relevancia, dos de ellos de cinco estrellas: Hotel Diplomatic, Park Hyatt Mendoza y Hotel Internacional. Además, se anunció la próxima apertura de Astor Club, en Sarmiento 756, con un formato innovador que integrará bar, restaurante, degustaciones de vinos y tango en vivo.

Este entramado genera aproximadamente 850 puestos de trabajo y reafirma el rol estratégico del corredor en el desarrollo económico y turístico local.

¿Qué obras se realizaron y cuánto se invirtió en la renovación de la avenida Sarmiento?

Las obras implicaron una inversión de $1.120 millones en obra pública e incluyeron el recapado de la calzada con pavimento intertrabado sobre 3.677 m², la renovación de 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y el reemplazo total de la red de agua.

También se ejecutaron nuevas acequias, pozos de infiltración pluvial, pintura vial, la incorporación de mobiliario urbano, luminarias LED, forestación, macetas paisajísticas y 55 plazas de estacionamiento con sensores integrados al sistema de estacionamiento medido digital.

“Sabemos que durante la ejecución hubo molestias y agradecemos la paciencia, pero cumplimos los plazos previstos. Esta renovación benefició a la Ciudad y a Mendoza, generó empleo, impulsó el turismo y nos invitó a disfrutar de Sarmiento en cada visita”, concluyó Ulpiano Suarez.