Ulpiano Suarez se prepara para 2027 y admite una interna en Cambia Mendoza

Sin lanzar su candidatura, el intendente de la Ciudad de Mendoza afirmó que su prioridad es llegar preparado para gobernar la provincia en 2027 y reconoció que una competencia interna con Luis Petri es una posibilidad concreta.

Aunque evitó formalizar una candidatura, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dejó una definición política clara: su objetivo es estar preparado para gobernar la provincia en 2027. El dirigente radical confirmó que ya se encuentra en una etapa de formación, armado de equipos y diseño de un plan de gestión, en un contexto donde comienza a delinearse la sucesión de Alfredo Cornejo.

¿Ulpiano Suarez quiere ser gobernador de Mendoza en 2027?

Suarez afirmó que su prioridad no es una postulación inmediata, sino llegar con preparación y proyecto a la próxima etapa política. “Mi prioridad es estar preparado para gobernar Mendoza”, sostuvo, dejando en claro su posicionamiento dentro del radicalismo mendocino y del frente Cambia Mendoza.

¿Puede haber una interna con Luis Petri?

El intendente reconoció que una competencia interna con el ministro de Defensa, Luis Petri, es una posibilidad real. En ese sentido, remarcó que cualquier definición deberá resolverse dentro del espacio oficialista, ya sea mediante acuerdos políticos o a través de una instancia electoral.

¿Qué condiciones puso para una candidatura en Cambia Mendoza?

Suarez fue enfático al señalar que quien aspire a gobernar la provincia deberá conocer Mendoza en profundidad y evitar improvisaciones. “No se puede llegar sin equipo ni hoja de ruta”, advirtió, marcando la importancia de un proyecto sólido y consensuado.

¿Qué propone para la Mendoza post Cornejo?

Al proyectar el escenario posterior a la gestión de Alfredo Cornejo, el jefe comunal planteó la necesidad de sostener los pilares del modelo iniciado en 2015, como el equilibrio fiscal, el orden administrativo y la inversión en infraestructura. Sin embargo, consideró que esa base ya no alcanza para los desafíos futuros.

¿Cuáles son los ejes de la nueva agenda que plantea Suarez?

Según su diagnóstico, la próxima etapa de gobierno deberá enfocarse en el desarrollo económico, la generación de empleo y el crecimiento productivo. Entre los sectores clave mencionó las economías regionales, la agroindustria, la minería y la inserción internacional de Mendoza.

¿Qué dijo sobre Javier Milei y el Gobierno nacional?

Si bien reconoció avances en materia macroeconómica, Suarez cuestionó las formas de conducción del presidente Javier Milei y reclamó un liderazgo más amplio y convocante. Afirmó que el mandatario “tiene una oportunidad histórica de actuar como un estadista y convocar a todos los sectores”.