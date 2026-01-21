Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

La víctima tenía 17 años y falleció por un disparo en el tórax. El hecho ocurrió durante la madrugada en una disputa entre vecinos que terminó con armas de fuego y dejó otros dos heridos.

Un adolescente de 17 años murió este miércoles luego de una violenta pelea registrada durante un cumpleaños en el departamento de Godoy Cruz. El enfrentamiento, que involucró a vecinos con conflictos previos, escaló hasta un ataque con armas de fuego y dejó además dos personas heridas de bala.

¿Dónde y cómo ocurrió la pelea en Godoy Cruz?

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho se produjo durante la madrugada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Matienzo. Allí, una disputa entre vecinos derivó en un enfrentamiento armado, cuando los agresores efectuaron disparos contra un grupo de personas.

Los testimonios recolectados a través del 911 indican que existían problemas previos entre las partes involucradas.

¿Quién fue el adolescente que murió en el ataque?

La víctima fatal fue identificada como Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años. El joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Lencinas, donde los médicos constataron su fallecimiento al momento del ingreso debido a un disparo en el hemitórax derecho.

¿Qué se sabe sobre los otros heridos?

El violento episodio dejó además dos personas heridas de bala. Uno de ellos es un adolescente de 16 años, quien fue hallado tendido en el suelo con impactos de proyectil y recibió asistencia inmediata del Servicio de Emergencias Coordinado.

El otro herido es un joven de 22 años, que ingresó al Hospital Central con una herida de arma de fuego en el tórax izquierdo, con orificio de entrada y salida, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

¿Qué elementos se secuestraron en el lugar del hecho?

En el sitio del enfrentamiento, personal de Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre .22, las cuales fueron incorporadas como prueba en la investigación judicial.

¿Hay personas detenidas por el homicidio?

La investigación permitió la demora de tres personas: una mujer y sus dos hijos adolescentes, de 14 y 17 años. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el joven de 17 años sería el presunto autor de los disparos que causaron la muerte del adolescente.

¿Quién investiga el caso?

El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, con intervención de la fiscal Andrea Lazo y la ayudante fiscal Rinaldi, quienes avanzan con las medidas para esclarecer las responsabilidades penales.