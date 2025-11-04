El pequeño fue internado de urgencia en terapia intensiva del hospital Schestakow, con el 60% del cuerpo afectado por quemaduras de segundo y tercer grado. El accidente ocurrió en una vivienda del barrio El Molino.

Un bebé de apenas un año se encuentra internado en estado crítico en el hospital Schestakow de San Rafael, luego de que una olla con agua hirviendo se volcara sobre su cuerpo.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio El Molino, durante la noche del lunes, y generó una fuerte conmoción en la comunidad sureña.

Internado en terapia intensiva

Fuentes médicas confirmaron que el pequeño sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue ingresado de inmediato en la unidad de terapia intensiva del hospital.

Cómo ocurrió el accidente

Según relató la tía y tutora del menor, el accidente se produjo mientras cocinaba. En un momento, el niño se acercó a la cocina y alcanzó a tocar la olla, lo que provocó que el agua caliente se derramara sobre él.

Personal policial y judicial trabajó en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

