Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
San Rafael

Un bebé lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras con agua hirviendo

El pequeño fue internado de urgencia en terapia intensiva del hospital Schestakow, con el 60% del cuerpo afectado por quemaduras de segundo y tercer grado. El accidente ocurrió en una vivienda del barrio El Molino.

Un bebé de apenas un año se encuentra internado en estado crítico en el hospital Schestakow de San Rafael, luego de que una olla con agua hirviendo se volcara sobre su cuerpo.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio El Molino, durante la noche del lunes, y generó una fuerte conmoción en la comunidad sureña.

Internado en terapia intensiva

Fuentes médicas confirmaron que el pequeño sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue ingresado de inmediato en la unidad de terapia intensiva del hospital.

Cómo ocurrió el accidente

Según relató la tía y tutora del menor, el accidente se produjo mientras cocinaba. En un momento, el niño se acercó a la cocina y alcanzó a tocar la olla, lo que provocó que el agua caliente se derramara sobre él.

Personal policial y judicial trabajó en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Palabras clave: San Rafael, bebé quemado, hospital Schestakow, accidente doméstico, quemaduras, Mendoza.

Recomendación

Seguí las noticias de San Rafael y el sur mendocino en nuestra sección Locales, con la información verificada minuto a minuto.

También puedes leer

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites

Máxima celebración

Vendimia 2026: todas las fechas para el 90° aniversario de la fiesta

Elecciones 2025

Candidaturas testimoniales: el caso Luis Petri

Tunuyán

Un padre y su hija de 14 internados en grave estado por botulismo

Selección de Rugby

Con trío mendocino convocado, Los Pumas se medirán con Gales

San Rafael

Un bebé lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras con agua hirviendo

Te puede interesar

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble por el mismo boleto

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites

Máxima celebración

Vendimia 2026: todas las fechas para el 90° aniversario de la fiesta

Elecciones 2025

Candidaturas testimoniales: el caso Luis Petri

Tunuyán

Un padre y su hija de 14 internados en grave estado por botulismo

Selección de Rugby

Con trío mendocino convocado, Los Pumas se medirán con Gales

San Rafael

Un bebé lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras con agua hirviendo

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza del Lunes 3 al Miércoles 5 de noviembre: tormentas y posible granizo

Tensión en el Gargantini

Caos y largas filas en el Gargantini por la venta de entradas para la final de la Copa Argentina

Transporte público

El Gobierno avanza con la Nación para poner en marcha el Tren de Cercanías Mendoza

Las Heras

Hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en Uspallata

"Milanesas de soja..."

Carolina Jacky apunta contra Milei: “No respeta la división de poderes en Argentina”

Megajuicio en la recta final

Giro en el juicio a Walter Bento: transportista confiesa pago de coimas tras perder el miedo

Investigación en curso

Vacuna rusa contra el cáncer EnteroMix: qué es real y qué no sobre su efectividad

Congreso de la Nación

Senado: quiénes se quedan y quiénes se van tras las elecciones del 26 de octubre

Tres Porteñas

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser embestido por una ambulancia

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: días calurosos, viento Zonda y posible granizo

Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia cayó 3 a 1 ante Aldosivi en Mar Del Plata y se complica el Tomba

Proyecto de ley

Polémica en Mendoza: diputado libertario busca limitar prisión preventiva en casos de violencia de género

Salud pública

Grupo Olmos gestionará el hospital de Luján con un sistema mixto y multimillonaria inversión