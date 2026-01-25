Violento asalto tipo entradera en Palmira: se hicieron pasar por policías

Tres delincuentes vestidos con ropa policial irrumpieron en una vivienda del barrio Ramonof, golpearon a una familia y, durante la fuga, dispararon contra un auto. Un hombre de 32 años fue herido y permanece internado en el Hospital Perrupato.

Un violento asalto bajo la modalidad “entradera” se registró este sábado en Palmira, San Martín, cuando tres sujetos que vestían ropa policial y chalecos antibalas ingresaron por la fuerza a una vivienda del barrio Ramonof. El suceso derivó en una balacera durante la huida de los delincuentes y dejó a un vecino gravemente herido, que permanece internado en el Hospital Perrupato, según informó el diario Los Andes.

¿Cómo ocurrió el asalto en el barrio Ramonof de Palmira?

El hecho ocurrió minutos después de las 13:15 en una casa ubicada en la Manzana M del barrio Ramonof. En el interior se encontraban dos mujeres y un hombre joven, integrantes de una misma familia. Los delincuentes irrumpieron por la fuerza, los golpearon con las culatas de armas de fuego y exigieron dinero.

¿Qué se llevaron los delincuentes durante la entradera?

Tras recorrer la vivienda, los asaltantes se apoderaron de una suma de dinero en efectivo y de tres teléfonos celulares. Al retirarse del lugar, realizaron disparos al aire y gritaron a los vecinos que se arrojaran al suelo.

¿Quién es el vecino herido durante la fuga de los asaltantes?

Durante la huida, un hombre de 32 años que caminaba por la zona intentó resguardarse en su automóvil, un Renault Logan blanco. Los delincuentes dispararon contra el vehículo, con impactos en el baúl y en la puerta del conductor. Uno de los proyectiles hirió al hombre, identificado como Brito Morales.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima del ataque armado?

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde ingresó directamente a quirófano. Permanece internado mientras se evalúa su evolución médica, de acuerdo a la información publicada por Los Andes.

¿Qué se sabe sobre los autores del violento asalto?

Según testimonios recabados en el lugar, los asaltantes escaparon en un Chevrolet Astra gris y en otro vehículo de color crema. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales, que trabajan para identificar a los responsables y esclarecer la mecánica del hecho.