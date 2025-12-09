Votó el Senado: qué implica la aprobación del Proyecto San Jorge en Mendoza

El Senado aprobó por amplia mayoría la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge, habilitando la extracción de cobre en Uspallata y abriendo una nueva etapa del debate minero en la provincia.

La Cámara de Senadores de Mendoza otorgó la aprobación final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, la principal iniciativa minera impulsada por el Ejecutivo provincial.

El proyecto autoriza la extracción de cobre en la zona de Uspallata y constituye un hito en la discusión sobre la minería metalífera en Mendoza.

¿Cómo fue la votación en el Senado?

La votación resultó decisiva:

veintinueve votos a favor, seis en contra y una abstención.

Con este resultado, el proyecto superó la instancia legislativa necesaria para avanzar hacia su desarrollo operativo.

¿Qué viene ahora en la agenda minera de Mendoza?

Tras la aprobación de San Jorge, el Senado continuará el tratamiento de otros proyectos vinculados con la actividad minera, entre ellos:

Las reformas al régimen de regalías mineras .

. La puesta en marcha del Fondo Compensador Ambiental, destinado a atender daños ambientales o emergencias.

¿Qué pasó con el Distrito Minero de Malargüe?

Después de votar San Jorge, la Cámara Alta trató la segunda etapa del Distrito Minero Occidental de Malargüe, que incorpora veintisiete nuevas iniciativas de exploración.

La votación cerró con treinta y un votos a favor, tres negativos y una abstención, consolidando a Malargüe como el principal polo de exploración minera de la provincia.