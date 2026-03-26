Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Inseguridad

Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

La joven de 14 años fue asistida en el Hospital Notti luego de denunciar un hecho ocurrido en Rodeo de la Cruz. La Justicia analiza pruebas y registros de cámaras para esclarecer el suceso.

Una adolescente de 14 años fue asistida en el Hospital Notti luego de denunciar una violación a manos de dos hombres en el departamento de Guaymallén. El suceso habría tenido lugar durante la noche del miércoles en la zona de Rodeo de la Cruz, cuando la joven regresaba a su casa tras descender de un colectivo.

De acuerdo con el relato brindado ante las autoridades, el hecho se produjo en inmediaciones de la escuela Chacabuco. La menor indicó que viajaba en una unidad del Grupo 200 y que, al bajar, fue interceptada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

¿Qué se sabe sobre el presunto hecho en Rodeo de la Cruz?

Según la denuncia, la adolescente fue trasladada hasta un descampado cercano a las calles Ramón Ferrer y Misiones, donde habría ocurrido el abuso. Tras ello, las personas señaladas se retiraron del lugar.

La joven logró salir de la zona y, en estado de conmoción, pidió ayuda a un conductor que circulaba por el lugar.

¿Cómo fue asistida la adolescente?

El hombre que la auxilió la trasladó hasta su vivienda, donde su familia dio aviso a la Policía. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes.

Posteriormente, la joven fue derivada al Hospital Notti, donde quedó internada y recibió atención médica especializada.

¿Qué indicaron los primeros estudios médicos?

Profesionales de la salud realizaron los exámenes de rigor y se dio intervención a un médico forense, quien elaborará el informe que será incorporado a la causa.

¿Cómo avanza la investigación judicial?

La investigación está a cargo del fiscal Darío Nora, quien espera los resultados periciales y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la identificación de los presuntos involucrados.

El suceso continúa bajo investigación, mientras se buscan elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

También puedes leer

Centro de Vigilancia

Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Hockey Sobre Patines

Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

Este fin de semana

Casa David espera por su tradicional certamen hípico

Violencia rural

Horror en Santa Rosa: detuvieron a un joven acusado de torturar a su familia e intentar matar a un niño

Ciudad de Mendoza

Mendoza refuerza la seguridad: inauguran un moderno centro de videovigilancia con más de 740 cámaras

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".

Salud de las FFAA

IOSFA: revelan superávit previo y agravan las críticas a la gestión de Luis Petri en la obra social militar

Te puede interesar

Inseguridad

Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

Centro de Vigilancia

Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Hockey Sobre Patines

Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

Este fin de semana

Casa David espera por su tradicional certamen hípico

Violencia rural

Horror en Santa Rosa: detuvieron a un joven acusado de torturar a su familia e intentar matar a un niño

Ciudad de Mendoza

Mendoza refuerza la seguridad: inauguran un moderno centro de videovigilancia con más de 740 cámaras

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".
Salud de las FFAA

IOSFA: revelan superávit previo y agravan las críticas a la gestión de Luis Petri en la obra social militar

Tragedia en el Este

Junín: incendio en vivienda deja dos muertos por inhalación de monóxido de carbono

Crisis económica

Camioneros protestan en Ruta 40 en Mendoza por la suba de los combustibles

A 50 años del Golpe

Mendoza: procesan a 17 represores por crímenes contra casi 60 niños durante la dictadura

A 50 años del Golpe

Organismos de Derechos Humanos reafirmaron que “son 30 mil” e interpelaron al Gobierno en Plaza de Mayo

Iniciativa de COMEDE

Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva 2026 en Mendoza: fechas y actividades

Terrorismo de Estado

24 de marzo en Mendoza: marcha, vigilia por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado

Terrorismo de Estado

24 de marzo: a 50 años del golpe de Estado en Argentina, memoria, contexto y consecuencias

Inseguridad local

Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años sigue en terapia intensiva e investigan el ataque

Costo de vida

Inflación de marzo: por qué se mantendría cerca del 3% incumpliendo la baja que busca el Gobierno

Medio Oriente

Trump frena ataques a Irán: pausa militar de 5 días e incertidumbre por el estrecho de Ormuz

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: del 23 al 25 de marzo con suba de temperatura y viento sur

Suceso de alcance nacional

Media Maratón de Mendoza 2026: récord de corredores y una fiesta del deporte en la Ciudad

San Rafael

Minería en Mendoza: Omar Félix abre el debate y condiciona su apoyo a controles y beneficios sociales