Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

La joven de 14 años fue asistida en el Hospital Notti luego de denunciar un hecho ocurrido en Rodeo de la Cruz. La Justicia analiza pruebas y registros de cámaras para esclarecer el suceso.

Una adolescente de 14 años fue asistida en el Hospital Notti luego de denunciar una violación a manos de dos hombres en el departamento de Guaymallén. El suceso habría tenido lugar durante la noche del miércoles en la zona de Rodeo de la Cruz, cuando la joven regresaba a su casa tras descender de un colectivo.

De acuerdo con el relato brindado ante las autoridades, el hecho se produjo en inmediaciones de la escuela Chacabuco. La menor indicó que viajaba en una unidad del Grupo 200 y que, al bajar, fue interceptada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

¿Qué se sabe sobre el presunto hecho en Rodeo de la Cruz?

Según la denuncia, la adolescente fue trasladada hasta un descampado cercano a las calles Ramón Ferrer y Misiones, donde habría ocurrido el abuso. Tras ello, las personas señaladas se retiraron del lugar.

La joven logró salir de la zona y, en estado de conmoción, pidió ayuda a un conductor que circulaba por el lugar.

¿Cómo fue asistida la adolescente?

El hombre que la auxilió la trasladó hasta su vivienda, donde su familia dio aviso a la Policía. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes.

Posteriormente, la joven fue derivada al Hospital Notti, donde quedó internada y recibió atención médica especializada.

¿Qué indicaron los primeros estudios médicos?

Profesionales de la salud realizaron los exámenes de rigor y se dio intervención a un médico forense, quien elaborará el informe que será incorporado a la causa.

¿Cómo avanza la investigación judicial?

La investigación está a cargo del fiscal Darío Nora, quien espera los resultados periciales y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la identificación de los presuntos involucrados.

El suceso continúa bajo investigación, mientras se buscan elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.