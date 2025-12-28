Alerta por tormentas, granizo y viento Zonda: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico oficial anticipa jornadas de calor, viento Zonda localizado y tormentas con posible caída de granizo en distintas zonas de la provincia. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación.

El reporte meteorológico para Mendoza advierte un escenario de inestabilidad entre el domingo 28 y el martes 30 de diciembre, con probabilidad de tormentas, posible caída de granizo y episodios de viento Zonda en sectores puntuales. Las condiciones variarán según la región, con temperaturas elevadas y especial atención en zona Este, Valle de Uco y el Sur provincial.

¿Qué condiciones se esperan para el domingo 28 de diciembre?

Durante la tarde del domingo se prevé circulación de viento Zonda leve en el sur de Malargüe, entre las 16 y las 20. Luego, el viento rotará al este y noreste, con intensidad débil a moderada, afectando zona Este y zona Sur hasta las 22. Desde la medianoche, el viento soplará del noroeste hacia el sur, impactando principalmente en zona Norte, zona Este y Valle de Uco.

En cuanto a la nubosidad, la jornada comenzará algo inestable y parcialmente nublada en el extremo noreste de la zona Este, mejorando hacia el mediodía. Desde las 18 se desarrollará convección en el oeste del Gran Mendoza, extendiéndose al Valle de Uco y zona Este, especialmente La Paz, con probabilidad de tormentas y posible granizo. En San Juan existe riesgo de tormentas severas durante la noche.

La temperatura mínima será de 17 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 21 grados en el resto de la provincia. La máxima promedio alcanzará los 34 grados. En Alta Montaña se espera cielo despejado durante todo el día.

¿Cómo estará el tiempo el lunes 29 de diciembre?

El lunes presentará viento leve del norte hacia el sur entre las 13 y las 21, afectando zona Este, Gran Mendoza y zona Sur. También se prevé viento Zonda leve en el sur de Malargüe entre las 15 y las 19. Hacia la noche, el viento rotará del sur al norte, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora en San Rafael y luego en zona Norte y Este.

El cielo estará despejado por la mañana. Desde las 15 se iniciará la convección en el oeste del Gran Mendoza y en la zona Sur. Las tormentas en el Sur podrían ser importantes y con granizo, extendiéndose luego al Valle de Uco y durante la noche a la zona Este.

Las temperaturas mínimas serán de 18 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 21 grados en el resto de la provincia. Las máximas alcanzarán los 31 grados en zona Central y Oeste, y hasta 35 grados en la zona Este. En Alta Montaña, el cielo permanecerá despejado.

¿Qué pronóstico rige para el martes 30 de diciembre?

El martes se espera viento tipo brisa leve desde el este hacia el oeste entre las 12 y las 21, afectando a toda la provincia, especialmente la franja Oeste.

La mañana será despejada, pero desde las 15 comenzará la convección en el oeste del Gran Mendoza, extendiéndose al norte del Valle de Uco y luego al Gran Mendoza. Durante la noche, la inestabilidad se trasladará a la provincia de San Juan, donde podrían registrarse tormentas fuertes con granizo. No se prevén tormentas en la zona Este ni en el Sur mendocino.

La temperatura mínima será de 18 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 21 grados en el resto de la provincia. La máxima promedio rondará los 33 grados. En Alta Montaña se espera cielo completamente despejado.

¿Qué recomienda Defensa Civil ante este escenario?

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomienda a la población mantenerse informada ante posibles alertas por tormentas, granizo o viento Zonda.