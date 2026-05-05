Uriel Esteban Pérez Cruz es intensamente buscado desde el viernes tras desaparecer de su vivienda en Guaymallén. Piden colaboración urgente a la comunidad para dar con su paradero.

El caso de la desaparición de un menor en Mendoza genera máxima preocupación y activa un operativo de búsqueda urgente en Guaymallén.

Se trata de Uriel Esteban Pérez Cruz, quien fue visto por última vez el pasado viernes en su vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero y las autoridades solicitan colaboración inmediata de la población.

¿Quién es el menor desaparecido en Guaymallén?

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el joven Uriel Esteban Pérez Cruz presenta una contextura delgada y mide aproximadamente 1,55 metros de altura. Su descripción física es clave para poder identificarlo rápidamente en caso de que alguien lo haya visto o tenga información relevante.

El menor tiene ojos de color marrón claro y piel morena. Además, posee un rasgo distintivo que podría facilitar su reconocimiento: lleva el cabello negro, corto y ondulado, con una parte teñida de blanco. Este detalle no pasa desapercibido y es uno de los principales elementos que destacan las autoridades en el operativo de búsqueda.

¿Qué características permiten reconocer a Uriel Pérez Cruz?

Otro dato importante aportado por los investigadores es que el joven tiene un piercing debajo del labio y no posee tatuajes. Este tipo de características físicas resultan fundamentales para diferenciarlo y evitar confusiones en el marco de la intensa búsqueda.

Al momento de su desaparición, el menor vestía una campera negra, pantalón deportivo y zapatillas de la marca Nike, todo en color negro. Este conjunto también puede ayudar a quienes crean haberlo visto recientemente.

Las autoridades insisten en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para dar con su paradero. Por eso, remarcan la importancia de prestar atención a estos detalles y comunicarlos de inmediato.

¿Qué hacer si alguien tiene información sobre el menor desaparecido?

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que, en caso de haber tenido contacto con el menor o contar con información que pueda contribuir a la investigación, se debe dar aviso urgente a las autoridades.

La vía más rápida es comunicarse al 911, línea disponible las 24 horas para emergencias. También se recomienda no intervenir directamente ni intentar retener al menor, sino informar de inmediato a la Policía para que actúe bajo los protocolos correspondientes.

La desaparición de un menor es considerada una situación de extrema urgencia, por lo que cada minuto cuenta. La difusión en redes sociales y medios de comunicación también cumple un rol clave para ampliar el alcance de la búsqueda.

¿Por qué es clave la difusión en casos de desaparición de menores?

En situaciones como esta, la viralización de la información puede marcar la diferencia. Cuantas más personas conozcan la descripción del menor desaparecido, mayores son las probabilidades de que alguien pueda aportar un dato certero.

En Mendoza, este tipo de casos activa protocolos específicos que incluyen la intervención de distintas áreas de seguridad y justicia. Sin embargo, la colaboración ciudadana sigue siendo un pilar fundamental para lograr resultados positivos.

Las autoridades reiteran que no se debe subestimar ninguna información. Incluso un detalle mínimo puede ser la pieza clave para reconstruir el recorrido del menor y avanzar en su localización.

¿Cómo actúan las autoridades ante la desaparición de un menor en Mendoza?

En este tipo de casos, los protocolos se activan de forma inmediata con la intervención de fuerzas policiales y áreas especializadas en búsqueda de personas. Desde el Ministerio Público Fiscal se coordinan rastrillajes, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios en el entorno cercano del menor desaparecido. Además, se da intervención a distintas dependencias para ampliar el radio de búsqueda y evitar posibles traslados fuera de la zona. Este trabajo se complementa con la difusión pública del caso, considerada una herramienta clave para acelerar la aparición del menor.