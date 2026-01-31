Jacky defendió la autonomía de San Rafael y cuestionó las denuncias contra el municipio

La abogada Carolina Jacky defendió el proceso de autonomía municipal impulsado por el intendente Omar Félix, aseguró que se trata de un derecho constitucional vigente desde 1994 y cuestionó la denuncia del diputado José Luis Ramón, al sostener que busca frenar una iniciativa legítima de San Rafael en un contexto electoral clave para el sur mendocino.

En medio del debate político y judicial por el proceso de autonomía municipal impulsado por San Rafael, la abogada Carolina Jacky salió a defender la iniciativa promovida por el actual gobierno local, encabezado por el intendente Omar Félix, y rechazó las acusaciones que apuntan a una supuesta intención de independizarse de Mendoza.

En diálogo con Noticias Mendoza, Jacky sostuvo que la autonomía municipal es un derecho constitucional vigente desde 1994 y afirmó que existe una estrategia política para frenar el proceso y debilitar al peronismo del sur provincial.

—¿Qué significa, concretamente, el proceso de autonomía que impulsa San Rafael?

—La autonomía municipal no implica bajo ningún concepto la independencia de Mendoza. Ese es un relato falso que se intenta instalar para confundir a la ciudadanía y erosionar al actual gobierno municipal. La autonomía es un derecho que asiste a San Rafael desde la reforma constitucional de 1994, una deuda que la provincia de Mendoza aún no ha saldado.

—¿Por qué considera que se busca frenar este proceso ahora?

—Porque San Rafael se animó a ejercer un derecho constitucional. Frente a eso, aparecen maniobras políticas para impedir la conformación de una Asamblea Constituyente local, que es el mecanismo previsto por la ley. Se actúa bajo la lógica de que el fin justifica los medios, incluso si eso significa desinformar o desmerecer la inteligencia de los ciudadanos.

—Desde algunos sectores se habla de un intento de quiebre institucional. ¿Qué responde a esas acusaciones?

—Quienes sostienen que San Rafael busca independizarse directamente mienten. No solo faltan a la verdad, sino que subestiman a los sanrafaelinos. La autonomía fortalece la democracia local y no rompe ningún vínculo con la provincia. Todo el proceso se apoya en herramientas constitucionales plenamente vigentes.

—El diputado provincial José Luis Ramón presentó una denuncia cuestionando la autonomía. ¿Cómo evalúa esa presentación?

—Es una denuncia que parte de una interpretación errónea. El proceso iniciado por el municipio es constitucional y está previsto en el marco legal vigente. Plantear lo contrario es funcional a una estrategia política que busca mantener un esquema centralista, especialmente desde la capital provincial.

—¿Cree que el conflicto tiene un trasfondo político más amplio?

—Sin dudas. Hace 20 años que San Rafael elige gobiernos del Partido Justicialista. Hoy Omar Félix conduce el municipio y Emir Félix tiene un rol relevante a nivel nacional y partidario. Ambos han tomado distancia del kirchnerismo duro y eso los convierte en una alternativa política real de cara al futuro. Ese escenario incomoda tanto al oficialismo provincial como a otros sectores del peronismo.

—¿Cómo se inserta este debate en el calendario electoral que viene?

—El proceso de autonomía tendrá su correlato en las próximas elecciones municipales, que se realizarán en seis comunas. En el sur de Mendoza, además, se elegirán constituyentes. No es casual que el debate se intensifique ahora: está en juego un nuevo equilibrio político y una mayor capacidad de decisión para los municipios.

—¿Qué está en riesgo si se frena este proceso?

—Está en riesgo la alternancia democrática y el fortalecimiento institucional. La concentración del poder y el centralismo no le hacen bien a la democracia. La autonomía es una herramienta para evitar hegemonismos y garantizar que las decisiones se tomen más cerca de la gente.

—En su análisis también aparece el rol de La Cámpora y del oficialismo provincial. ¿Qué lectura hace de ese escenario?

—El tablero político se reacomodó. Los hermanos Félix tomaron una decisión clara de diferenciarse del kirchnerismo duro y de La Cámpora, y eso generó tensiones internas dentro del peronismo. Ya hubo antecedentes de enfrentamientos electorales en San Rafael con listas propias impulsadas por ese sector, y hoy se vuelve a ver una estrategia orientada a debilitar al gobierno municipal.

—¿Cree que existe una convergencia de intereses entre La Cámpora y el gobierno provincial?

—Lo que se observa es una coincidencia circunstancial. Al oficialismo provincial le resulta funcional presentar al PJ como una expresión homogénea del kirchnerismo, pero la realidad de San Rafael desarma ese relato. Frente a un peronismo que busca renovarse y construir una alternativa electoral real, aparecen alianzas transitorias que no responden a afinidades ideológicas, sino a conveniencias políticas.

—¿Dónde ubica en ese esquema al gobernador Alfredo Cornejo y a la senadora Anabel Fernández Sagasti?



—En los hechos, el conflicto muestra que hoy el enfrentamiento principal no es entre el gobierno provincial y el kirchnerismo, sino con el proyecto político que encarnan los Félix en el sur. Cornejo parece más alineado tácticamente con sectores del kirchnerismo que con un peronismo local que se le vuelve competitivo. En ese contexto, figuras como Anabel Fernández Sagasti pasan a ocupar un rol central en esa dinámica.

—¿Qué impacto puede tener este escenario en las elecciones que vienen?

—El objetivo es claro: evitar que el PJ de San Rafael se consolide como una alternativa fuerte. Para eso se combinan denuncias judiciales, disputas políticas y una mayor visibilidad mediática selectiva. Todo ocurre en la antesala de elecciones municipales clave y de la elección de constituyentes, donde la autonomía aparece como un factor decisivo.