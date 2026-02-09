Noticias Mendoza

Mendoza
Vendimia 2026

La cosecha de uva 2026: Mendoza tendrá una baja del 9% y San Juan crecerá un 3%

El Instituto Nacional de Vitivinicultura difundió las estimaciones oficiales de producción para las dos principales provincias vitivinícolas del país, que concentran cerca del 90% de la uva argentina.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio a conocer la estimación de cosecha de uva para la cosecha 2026 en Mendoza y San Juan. Los datos muestran un comportamiento dispar: mientras que Mendoza registraría una caída del 9% respecto a 2025, San Juan tendría un leve crecimiento cercano al 3%, en un contexto de buen estado sanitario de los viñedos.

¿Cuál será la producción de uva en Mendoza en la cosecha 2026?

Según el informe del INV, la producción de uva en Mendoza rondará los 13.450.000 quintales, lo que representa una disminución del 9% en comparación con la cosecha 2025. La estimación fue realizada al 3 de febrero de 2026 y contempla un margen de incertidumbre de +/- 5%.

¿Qué volumen de uva se espera para San Juan en 2026?

En el caso de San Juan, el organismo estimó una producción cercana a los 4.106.000 quintales, con un incremento aproximado del 3% respecto del año anterior. Los datos corresponden al relevamiento efectuado al 28 de enero de 2026, también con una variación posible de +/- 5%.

¿Por qué Mendoza y San Juan son clave para la vitivinicultura argentina?

Mendoza y San Juan son las principales provincias productoras de uva del país y concentran alrededor del 70% y el 20% de la producción histórica, respectivamente. Por este motivo, el desempeño de sus cosechas tiene un impacto directo en el volumen total de uva producido en la Argentina.

¿Cómo es el estado sanitario de los viñedos en ambas provincias?

El INV informó que, a la fecha de los relevamientos, los viñedos de Mendoza y San Juan presentan un muy buen estado sanitario, un factor clave de cara al desarrollo final de la cosecha 2026.

