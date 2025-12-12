Noticias Mendoza

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Agrupaciones sociales y vecinos autoconvocados realizarán este viernes una conferencia de prensa y un ruidazo para exponer lo sucedido durante el operativo policial del jueves por la noche, donde aseguran que hubo heridos y detenciones, incluidas las de dos periodistas.

Diversas organizaciones sociales, militantes y vecinos autoconvocados convocaron para este viernes a las 19 en la Legislatura de Mendoza una conferencia de prensa para denunciar lo ocurrido durante el operativo policial desplegado en la protesta contra el proyecto minero San Jorge. La actividad incluirá además un ruidazo abierto a toda la comunidad hasta las 21.

¿Por qué se realiza la convocatoria de este viernes?

Según el comunicado difundido por las organizaciones, el objetivo es exponer públicamente los hechos registrados durante el operativo policial del jueves, donde —afirman— hubo personas lesionadas y detenciones. Señalan que el avance de la fuerza, que incluyó la presencia de Infantería, afectó a manifestantes, vecinos y trabajadores de prensa.

¿Qué pasó con los periodistas detenidos?

Los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro fueron detenidos mientras cubrían el operativo, según informó el portal El Editor Mendoza. Ambos recuperaron la libertad este viernes y no quedaron imputados.

Franco declaró que estaba debidamente identificado con su credencial cuando fue reducido, golpeado y alcanzado por gas lacrimógeno. También sostuvo que la Policía montó un cordón sobre calle San Martín que arrinconó a manifestantes y reporteros.

Su abogado, Maximiliano Villarreal, afirmó que la detención ocurrió mientras trabajaba y que el Gobierno argumentó que su credencial no era “oficial”. El registro audiovisual del periodista fue difundido en redes.

¿Cuántas personas resultaron heridas durante el operativo?

De acuerdo con la cobertura periodística citada, al menos siete personas fueron asistidas en el Hospital Carrillo con lesiones de distinta gravedad. Entre los afectados figuran Luis Pinti, Francis Muñoz Coll, Máximo Alexis Astorga y Daniel Orlando Puebla, según detalló el abogado Enrique Jasid, del CeProDH.

¿Qué se espera de la conferencia y el ruidazo en la Legislatura?

Las organizaciones anticiparon que brindarán más información sobre lo sucedido, detallarán el accionar policial y presentarán testimonios de personas afectadas. La actividad, abierta al público, se realizará en el edificio de la Legislatura y se complementará con un ruidazo que se extenderá hasta las 21.

