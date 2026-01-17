Noticias Mendoza

Mendoza
Salud pública

Detectaron el segundo caso de “súper gripe” H3N2 en Mendoza

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo contagio de gripe A H3N2 en la provincia. Se trata de un adolescente que regresó de un viaje por el Caribe y elevó a 16 el total de casos en Argentina.

El Ministerio de Salud de Mendoza informó la detección del segundo caso de la denominada “súper gripeH3N2 en la provincia. Con esta confirmación, el número total de personas infectadas en la Argentina ascendió a 16, según los registros oficiales difundidos el pasado viernes.

Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

¿Quién es el nuevo paciente con gripe A H3N2 en Mendoza?

Las autoridades sanitarias indicaron que el nuevo caso corresponde a un adolescente que arribó recientemente a Mendoza tras realizar un viaje por el Caribe. De acuerdo con la información disponible, el origen del contagio fue identificado fuera del territorio provincial.

¿Cuál fue el primer caso detectado en la provincia?

El primer caso de gripe A H3N2 en Mendoza se registró a comienzos de enero y correspondió a un turista español de 74 años. El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Malbrán luego de que el hombre presentara síntomas respiratorios tras llegar a la provincia para los festejos de Año Nuevo.

¿Qué síntomas presenta la gripe A H3N2?

Según precisaron los profesionales de la salud, los pacientes infectados manifestaron síntomas similares a los de una gripe común, como fiebre alta, dolor articular y cefaleas intensas. No obstante, advirtieron que el cuadro puede agravarse en adultos mayores y en personas con enfermedades preexistentes.

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

¿Qué recomendaciones emitió el Ministerio de Salud?

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud aconsejó evitar la permanencia en espacios cerrados con alta concurrencia de personas. Además, remarcó la necesidad de garantizar una adecuada ventilación de los ambientes y recomendó consultar de inmediato a un médico ante la aparición de dificultades respiratorias.

