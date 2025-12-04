Noticias Mendoza

Certificados truchos

El fiscal rechazó detener e imputar al presidente de la Liga Mendocina

El Ministerio Público Fiscal explicó que no están dadas las condiciones procesales para avanzar con la detención e imputación formal de Omar Sperdutti y otros directivos, pese a las acusaciones de falsificación de certificados y administración fraudulenta.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmó que el fiscal Juan Manuel Sánchez rechazó el pedido de la querella para detener e imputar formalmente al presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, junto con el gerente y el tesorero de la institución. Según la resolución, la solicitud no prosperó porque las medidas de coerción como la detención solo pueden aplicarse tras una imputación formal, tal como establece el artículo 271 del Código Procesal Penal.

Padres de jugadores de Palmira piden la detención de Omar Sperdutti

¿Por qué el fiscal no dio lugar al pedido de detención?

La querella, integrada por los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán —padres de jugadores del Club Atlético Palmira—, había solicitado detener e imputar a Sperdutti por su presunta participación en la falsificación de certificados médicos. Sin embargo, el fiscal Sánchez determinó que la detención es una medida cautelar que requiere una imputación previa, y que la instancia procesal actual no lo permite. También evaluó la evidencia reunida hasta el momento.

¿Qué sucedió con las nuevas denuncias presentadas por la querella?

El fiscal también analizó un hecho adicional vinculado al delito de administración fraudulenta. Indicó que no corresponde incorporarlo en esta causa porque excede su objeto procesal. Por ello, los representantes deben realizar una presentación penal ante la Unidad Fiscal especializada.

¿Cuáles son las acusaciones que afronta Omar Sperdutti?

Las denuncias incluyen la supuesta falsificación de certificados médicos, contrataciones sin respetar el estatuto por montos cercanos a los 95 millones de pesos y transferencias desde la cuenta de la Liga hacia empresas familiares de Sperdutti sin contraprestación. Para la querella, estos elementos configuran posibles delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta.

¿Cómo sigue la causa contra los directivos de la Liga Mendocina?

Pese a la gravedad de las acusaciones, el fiscal determinó que aún no existen las condiciones legales para avanzar con detenciones o imputaciones formales. La investigación continúa y se espera que nuevos elementos probatorios definan los próximos pasos.

