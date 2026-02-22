Noticias Mendoza

Mendoza
Comicios 2026

Elecciones municipales en Mendoza: cerraron las urnas con baja participación de sufragantes

Las urnas cerraron a las 18 en La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa, en una jornada marcada por la baja concurrencia a votar, que podría convertirse en la menor desde el regreso de la democracia en 1983.

Este domingo se desarrollaron elecciones municipales en seis departamentos de Mendoza para renovar representantes en los Concejos Deliberantes. En el caso de San Rafael, además, se eligieron 24 convencionales encargados de redactar la nueva Carta Orgánica departamental. Con el cierre de mesas a las 18, comenzó el escrutinio provisorio y se esperan los primeros resultados cerca de las 21.

La principal característica de la jornada fue la baja participación. Según datos parciales difundidos durante el día, el nivel de asistencia a las urnas fue considerablemente inferior al de otras elecciones municipales, y podría marcar un récord negativo desde el retorno democrático en 1983.

Elecciones municipales en Mendoza: Emir Félix votó en San Rafael e insistió con la autonomía

¿En qué departamentos hubo elecciones municipales?

Las elecciones municipales se realizaron en La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa.

En todos los casos se votó para renovar bancas en los respectivos Concejos Deliberantes, órganos clave en la vida institucional de cada comuna, ya que tienen a su cargo la sanción de ordenanzas y el control de la gestión municipal.

El caso de San Rafael fue particular porque, además de concejales, los ciudadanos eligieron a 24 convencionales constituyentes que tendrán la tarea de redactar la nueva Carta Orgánica, un paso central en el debate por la autonomía municipal que se viene instalando en el sur provincial.

¿Cuánta gente votó y por qué se habla de récord de baja participación?

Uno de los datos que marcó la jornada fue el bajo nivel de concurrencia. El corte de las 12.30 indicaba que, en promedio, había votado solo el 22% del padrón en los departamentos involucrados.

Si bien restaba conocerse el porcentaje final al momento del cierre, distintas fuentes coincidían en que el número definitivo sería bajo en comparación con otros comicios municipales.

Desde San Rafael señalaron que “si llegamos al 50 por ciento va a ser con lo justo”, una proyección que reflejaba el clima de apatía o dificultad para movilizar votantes durante la jornada. En Luján de Cuyo y Maipú, el escenario era similar, mientras que en las comunas del este —como La Paz, Rivadavia y Santa Rosa— se estimaba que el porcentaje podría superar ese umbral.

De confirmarse estos números, la elección podría convertirse en la de menor participación desde la vuelta de la democracia en 1983, un dato que abre interrogantes políticos e institucionales sobre el nivel de involucramiento ciudadano en este tipo de comicios.

¿Cómo se desarrolló la jornada electoral?

A pesar de la baja concurrencia, la jornada transcurrió con normalidad. No se reportaron incidentes de gravedad ni demoras significativas en la apertura o el funcionamiento de las mesas.

Las autoridades de mesa y fiscales partidarios cumplieron con el cronograma previsto, y el cierre se produjo a las 18, tal como establece la normativa electoral. A partir de ese momento comenzó el recuento de votos en cada establecimiento.

La Junta Electoral provincial anticipó que difundirá en las próximas horas los datos oficiales sobre participación y los primeros resultados provisorios, que se esperan alrededor de las 21.

¿Qué se define en San Rafael con la nueva Carta Orgánica?

En San Rafael, la elección tuvo un componente adicional de peso institucional: la selección de 24 convencionales que deberán redactar la nueva Carta Orgánica departamental.

Este proceso está vinculado al reclamo por mayor autonomía municipal, un debate que se intensificó en los últimos meses. La futura Carta Orgánica establecerá las bases de organización política, administrativa y económica del departamento, definiendo competencias y atribuciones del gobierno local.

El resultado de esta votación no solo impactará en la composición del órgano redactor, sino también en la dirección que tomará el proceso de reforma institucional.

Con el cierre de urnas y el inicio del escrutinio, la atención ahora se centra en dos datos clave: el porcentaje final de participación y la distribución de bancas en los Concejos Deliberantes y, en el caso de San Rafael, la integración de la convención que redactará la nueva norma fundamental del departamento.

