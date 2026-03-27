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Fallo por YPF: la Justicia de EE.UU. favoreció a Argentina y suspende una condena millonaria

La Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó al Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF y dejó en suspenso el pago de más de US$16.000 millones. Aún puede intervenir la Corte Suprema de EE.UU.

La Justicia de Estados Unidos, EE.UU., emitió un fallo clave en la causa por la expropiación de YPF y favoreció a la Argentina, al revisar la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que también consideró correcta la exculpación de YPF en el proceso de estatización realizado en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

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¿Qué resolvió la Justicia de EE.UU. en la causa por YPF?

El tribunal revisor dejó en suspenso la condena impuesta en primera instancia en 2023, que había resultado adversa para el Estado argentino.

De esta manera, el país logra un alivio judicial en un litigio que se inició en 2015 y que tenía como eje el reclamo por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado: las partes pueden recurrir como última instancia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Por qué Argentina había sido condenada?

En el fallo de primera instancia, la jueza Loretta Preska había determinado que la Argentina violó el estatuto de YPF durante el proceso de estatización.

Ese proceso fue llevado adelante por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, lo que derivó en la condena millonaria contra el país.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó al Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF y dejó en suspenso el pago de más de US$16.000 millones. Aún puede intervenir la Corte Suprema de EE.UU.

¿Qué dijo Javier Milei tras el fallo?

El presidente Javier Milei celebró la resolución judicial y destacó el trabajo del equipo legal del Estado.

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina evite el pago de 18.000 millones de dólares”, afirmó.

Además, durante un acto en el barrio porteño de La Paternal, el mandatario apuntó contra Kicillof y la gestión anterior, en declaraciones de fuerte tono político.

¿Qué puede pasar ahora con la causa?

El proceso judicial aún tiene una instancia pendiente, ya que cualquiera de las partes puede acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Mientras tanto, el fallo representa un respiro para las finanzas del país, al dejar en suspenso una de las mayores condenas económicas que enfrentaba la Argentina en tribunales internacionales.

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