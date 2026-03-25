IOSFA: revelan superávit previo y agravan las críticas a la gestión de Luis Petri en la obra social militar

Documentos oficiales indican que IOSFA tenía superávit antes de la llegada de Luis Petri. La crisis actual, con recortes en prestaciones y denuncias judiciales, pone en el centro del debate su gestión y la de funcionarios mendocinos que condujeron el organismo.

La crisis que atraviesa IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) suma nuevos elementos que profundizan el debate político y sanitario con la figura de Luis Petri como el principal apuntado.

Documentación oficial correspondiente al cierre de 2023 revela que la obra social contaba con superávit antes de la asunción del mendocino Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, lo que contradice la narrativa que atribuye el deterioro exclusivamente a la gestión anterior.

En paralelo, crecen las denuncias, los reclamos de afiliados y los cuestionamientos a los funcionarios que estuvieron al frente del organismo, varios de ellos también provenientes de Mendoza.

¿IOSFA tenía superávit antes de la gestión de Petri?

De acuerdo a documentos del estado de cuentas de 2023, IOSFA presentaba una situación financiera sólida antes del cambio de gestión. Los registros indican que la obra social contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos.

El resultado final del ejercicio 2023 mostró una mejora del 5,4%, alcanzando los 13.289 millones de pesos, lo que evidenciaba capacidad para cerrar con excedente. Además, el patrimonio neto creció un 67,8%, llegando a 32.260 millones de pesos.

En términos de liquidez, también se registró un saldo positivo: el flujo de efectivo aumentó en 4.327 millones de pesos, revirtiendo la caída registrada en 2022. A esto se suma un fuerte incremento de la liquidez inmediata, que creció un 182,9% hasta alcanzar los 6.693 millones de pesos.

Estos indicadores muestran que, pese al contexto inflacionario, la obra social tenía herramientas financieras para sostener su funcionamiento.

¿Qué cambió durante la gestión de Luis Petri?

Las críticas apuntan a que la situación financiera se deterioró significativamente tras la llegada de Petri. Durante su gestión, IOSFA comenzó a mostrar dificultades para sostener prestaciones, registrar deudas y afrontar compromisos con prestadores.

Uno de los aspectos más cuestionados es la toma de deuda. Según testimonios recogidos en el sector, durante la presidencia del mendocino Oscar Sagás se habría solicitado un préstamo de 14 mil millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que no fue cancelado.

Posteriormente, bajo la conducción de Roberto Fiochi, se habría contraído otro crédito por 42 mil millones de pesos, también sin devolución, profundizando el desequilibrio financiero del organismo.

¿Qué rol tuvieron los funcionarios mendocinos en IOSFA?

El primer titular designado por Petri fue Oscar Sagás, con trayectoria en el sistema de salud de Mendoza. Sin embargo, su gestión fue breve y terminó siendo desplazado en medio de cuestionamientos.

Sagás forma parte del Partido Demócrata Progresista en Mendoza, espacio donde también participa Jorge Magnaghi, concejal de Godoy Cruz vinculado al medio digital Ciudadano News. Sobre este dirigente pesan cuestionamientos por una posible incompatibilidad de funciones, al estar relacionado con un medio que recibe pauta oficial del municipio.

Dirigentes del Partido Demócrata Progresista y el concejal Jorge Magnaghi, que ingresó por la lista petrista, en Godoy Cruz aparecen en la primera línea. Oscar Sagás, el primero a la izquierda.

Tras la salida de Sagás, Petri designó a Roberto Fiochi, cuya gestión tampoco logró revertir la crisis ni mejorar la situación de los afiliados. Finalmente, la conducción del organismo continuó con otros cambios, en un contexto de creciente deterioro.

Hace un par de semanas, el mismo Magnaghi, entrevistado como uno de los organizadores del Desayuno Real, promocionado y divulgado por Ciudadano News, recordó los primeros encuentros en el marco de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia -que organiza hace unos años dicho medio de comunicación-, valorando la iniciativa y confirmando su participación en el suceso desde su génesis.

¿Qué denuncias existen y quiénes intervienen?

La crisis de IOSFA ya tiene derivaciones judiciales. La diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia por presunto vaciamiento de la obra social, que quedó radicada en el juzgado del juez Daniel Rafecas.

Además, referentes políticos y ex funcionarios han cuestionado decisiones adoptadas durante la gestión actual, como la suspensión de reintegros a afiliados. Esta medida fue calificada como grave, ya que afecta a personas que deben afrontar gastos médicos urgentes por fuera del sistema.

En este sentido, el ex titular de IOSFA durante el gobierno de Alberto Fernández, Darío Díaz Pérez, explicó que durante su gestión se implementaron mecanismos como la constitución de plazos fijos para generar respaldo financiero frente a aumentos de costos.

¿Cómo impacta la crisis en militares y afiliados?

El deterioro de IOSFA ya se refleja en la vida cotidiana de sus afiliados. Se registran demoras en prestaciones, cortes de servicios y dificultades para acceder a atención médica.

La situación ha derivado en protestas de militares activos y retirados, quienes denuncian la falta de cobertura y el abandono del sistema. En algunos casos, advierten que deben afrontar gastos de salud de su propio bolsillo, incluso en contextos económicos adversos.

¿Qué panorama se abre para IOSFA?

El futuro de la obra social aparece condicionado por la necesidad de reordenar sus finanzas, recuperar la confianza de los afiliados y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Los datos de 2023, que muestran una situación de superávit previa, intensifican el debate sobre las responsabilidades en la crisis actual. Mientras avanzan las investigaciones judiciales y crecen las protestas, IOSFA se posiciona como uno de los focos más sensibles dentro del sistema de salud vinculado a las Fuerzas Armadas.