Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, comparó a Luis Petri con Alejandro Fargosi, primer aspirante porteño de La Libertad Avanza, LLA, para el Congreso, por negarse a debatir públicamente.

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza (Protectora Fuerza Política), comparó a Luis Petri con Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza, LLA), quien actualmente se niega a debatir con Alejandro Katz (Movimiento Ciudadano, MC) y que recibió duras críticas en el programa Sábado Tempranísmo que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Alejandro Fargosi, abogado, es el primer candidato de la lista de diputados nacionales de Javier Milei por la Ciudad de Buenos Aires y Luis Petri, actual ministro de Defensa de Argentina, primero en la lista de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, LLA, para ocupar una banca por Mendoza en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Jacky vuelve a invitar a Petri a un debate en Mendoza para que explique su gestión

Luego de haber insistido infructuosamente en varias ocasiones para debatir con Petri, la abogada mendocina, especialista en violencia de género, coincidió con el análisis brindado al aire en la mesa de trabajo de Radio Mitre: “Un candidato al Congreso de la Nación que se niega el debate es vergonzoso, que se niega a debatir en público para demostrar ante la ciudadanía  por qué deberían votarlo, debería ser inmediatamente excluido de la disputa electoral”.

Carolina Jacky vuelve al ataque y Luis Petri no sale de la trinchera

Jacky coincidió con Katz cuando afirmó que, “un candidato que se niega a debatir nos hace preguntar qué es lo que esta persona esconde para escaparle a la discusión pública. Qué es lo que no tiene para decir, cómo se niega a dar la cara que es lo básico de un proceso democrático donde tendría que hacerse cargo para defender sus ideas”.

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

“Esa negación da cuenta de la degradación de las fuerzas mayoritarias, desde donde quieren llevar a la Cámara de Diputados gente que se esconde del debate público. Gente que tiene vergüenza, temor o miedo de presentarse ante sus competidores que posiblemente sean sus colegas para expresar sus ideas. Verdaderamente es inverosímil”, reflexionó el filósofo y ensayista de MC.

En tanto, adhirió a lo dicho por Bonelli: “Además lo que se plantea es un debate para la gente, no para un programa de televisión”.

“Esto lo hace la gente que quiere aprovechar la polarización, lo que hace que se vote a unos o a otros, para entrar al Parlamento, que está hecho de personas y que representan a partidos. Porque son las personas las que van a llevar ideas, puntos de vista. Las que van a preguntar, las que van a responder con el fin de pretender construir una sociedad discutiendo ideas”, señaló Katz, palabras que fueron aplaudidas por Jacky.

“Porque el objetivo es sacar de la discusión las mejores conclusiones. Son candidatos que se esconden”, concluyó el candidato.

