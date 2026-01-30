Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Deepfake en Argentina

Jacky pide explicaciones a los involucrados por la presunta estafa digital y recuerda el caso Libra

Tras la advertencia pública de Carolina Jacky por una presunta estafa digital con deepfakes donde prometen ganancias diarias de $100 mil, ninguno de los involucrados salió a deslindar responsabilidades. “¿Por qué Caputo, Galperin, Bonelli y Funes de Rioja no dijeron nada?”, se preguntó.

El caso denunciado por la abogada Carolina Jacky por una posible estafa digital que utiliza inteligencia artificial y deepfakes sumó en las últimas horas un elemento que genera aún más preocupación: el silencio absoluto de las figuras públicas cuyos nombres e imágenes aparecen asociados a la maniobra. Pese a la difusión del contenido y al riesgo de que más personas resulten perjudicadas, no hubo aclaraciones, desmentidas ni comunicados oficiales.

Jacky alerta sobre posible estafa digital que promete ganancias de $100 mil diarios

¿Cómo es el mecanismo de atracción de la supuesta estafa digital?

La presunta estafa digital denunciada se basa en la difusión de contenidos audiovisuales manipulados mediante tecnología deepfake, en los que se simula la voz y la imagen de reconocidas figuras públicas para dar apariencia de legitimidad a una supuesta plataforma de inversión.

A través de videos y publicaciones en redes sociales, se promete a los usuarios ganancias de hasta $100 mil por día, apelando a la confianza que generan los nombres mencionados.

El mecanismo induce a las víctimas a registrarse, transferir dinero o aportar datos personales sensibles, aprovechando el desconocimiento sobre el uso fraudulento de inteligencia artificial y la falta de advertencias oficiales inmediatas.

Según alertó Carolina Jacky, se trata de una modalidad delictiva en expansión que combina suplantación de identidad, engaño financiero y manipulación tecnológica, con alto riesgo de perjuicio económico y social.

El caso denunciado por la abogada Carolina Jacky por una posible estafa digital que utiliza inteligencia artificial y deepfakes sumó en las últimas horas un elemento que genera aún más preocupación: el silencio absoluto de las figuras públicas cuyos nombres e imágenes aparecen asociados a la maniobra. Pese a la difusión del contenido y al riesgo de que más personas resulten perjudicadas, no hubo aclaraciones, desmentidas ni comunicados oficiales.
Ayer jueves 29 de enero Carolina Jacky alertó a funcionarios del Poder Judicial con el fin de que se advierta a la población mendocina sobre la presunta estafa digital.

¿Por qué llama la atención el silencio de los involucrados?

Porque ante la circulación masiva de una publicación que podría inducir a error o a pérdidas económicas, se espera una reacción inmediata de quienes aparecen mencionados, aun cuando se trate de una suplantación o manipulación digital. En este caso, ninguno de los señalados hizo declaraciones públicas para deslindar responsabilidades o advertir a la ciudadanía.

¿Qué responsabilidad tienen las figuras públicas cuando se usa su imagen?

Si bien el uso de deepfakes constituye un delito, la ausencia de una aclaración pública puede generar confusión, alimentar la credibilidad de la estafa y exponer a más personas. En contextos de fraudes digitales, el silencio también comunica, y puede ser interpretado como desinterés o falta de compromiso con la prevención del daño.

¿Por qué la situación recuerda al Caso Libra?

El paralelismo surge porque, en el Caso Libra, la difusión pública de una propuesta financiera terminó en un escándalo de alcance nacional, con miles de damnificados y responsabilidades aún en discusión. La falta de respuestas claras en las primeras horas fue clave para que el daño se amplificara, algo que hoy vuelve a preocupar frente a este nuevo suceso.

¿Qué debería ocurrir ahora para evitar más perjuicios?

Especialistas en delitos informáticos coinciden en que, ante maniobras de este tipo, las aclaraciones públicas tempranas son fundamentales. Desmentir, advertir y denunciar no solo protege la reputación de los involucrados, sino que cumple un rol social clave para frenar la estafa y prevenir nuevas víctimas.

¿Cómo actuar ante una presunta estafa digital?

Ante la sospecha de una estafa digital, especialistas recomiendan no interactuar ni compartir el contenido, especialmente si promete ganancias rápidas o utiliza la imagen de figuras públicas. Es clave desconfiar de ofertas que aseguran rendimientos fijos o extraordinarios, como ingresos diarios elevados sin respaldo verificable.

También se aconseja no ingresar datos personales, bancarios ni códigos de verificación, y no realizar transferencias de dinero a plataformas o contactos no identificados. Verificar si existen comunicados oficiales, desmentidas públicas o advertencias de organismos oficiales puede ayudar a confirmar la legitimidad de la propuesta.

En caso de haber sido contactado o afectado, se recomienda guardar capturas, enlaces y mensajes, y realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia o las autoridades especializadas en delitos informáticos. Alertar a familiares y conocidos sobre la maniobra también contribuye a prevenir nuevas víctimas.

También puedes leer

Deepfake en Argentina

Jacky pide explicaciones a los involucrados por la presunta estafa digital y recuerda el caso Libra

Deepfake Argentina

Jacky alerta sobre posible estafa digital que promete ganancias de $100 mil diarios

Inseguridad

Detienen a un delincuente en Maipú y desbaratan un aguantadero de autopartes

Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Personas mayores

Jubilados: el Gobierno mantiene el bono de 70 mil pesos pese a la pérdida frente a la inflación

Estado del tiempo

Suspenden actividades en Ciudad de Mendoza por alerta amarilla de tormentas

Te puede interesar

Torneo Apertura

Gimnasia presentó a Ignacio Sabatini como nuevo refuerzo para 2026

Deepfake en Argentina

Jacky pide explicaciones a los involucrados por la presunta estafa digital y recuerda el caso Libra

Deepfake Argentina

Jacky alerta sobre posible estafa digital que promete ganancias de $100 mil diarios

Inseguridad

Detienen a un delincuente en Maipú y desbaratan un aguantadero de autopartes

Rewilding Argentina

Furor por el streaming del CONICET que muestra la vida de los pingüinos en la Patagonia

Personas mayores

Jubilados: el Gobierno mantiene el bono de 70 mil pesos pese a la pérdida frente a la inflación

Estado del tiempo

Suspenden actividades en Ciudad de Mendoza por alerta amarilla de tormentas

Ola de calor

Bañarse en canales de riego en Mendoza: una práctica ilegal que provoca muertes

Conflicto en puerta

Trump advirtió a Irán que el tiempo para un acuerdo nuclear se agota

Efectivos de la Comisaría 49 intervinieron durante la madrugada tras un llamado al 911 por una mujer de 27 años en trabajo de parto avanzado. La madre y la recién nacida fueron trasladadas al Hospital Paroissien y se encuentran en buen estado de salud.
Nueva mendocina

Policías asistieron un parto de urgencia en Maipú y salvaron a una beba recién nacida

Coparticipación federal

ATN 2025: Milei favoreció a gobernadores negociadores y dejó a Mendoza al fondo

Liga profesional

Independiente Rivadavia venció a Huracán y lidera la zona B del Torneo Apertura

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: 44 asistencias de Defensa Civil por lluvias intensas

Facturación anual

Monotributo 2026: ARCA actualizó las escalas y fijó el plazo para la recategorización

Corredor Bioceánico

Murió un camionero argentino tras un vuelco en la ruta internacional Mendoza–Los Andes

Iniciativa parlamentaria

Emir Félix acompañó un proyecto para una reforma laboral integral argentina

Inseguridad

Malargüe: un menor fue apuñalado al intentar evitar el robo del auto de sus padres

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: tormentas, lluvias y posible granizo hasta el jueves

Trabajadores estatales

ATE denunció al Gobierno de Cornejo por presuntas prácticas antisindicales

Contingencias climáticas

Las tormentas provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael