Legisladores del Sur tildaron de “vende humo” a Cornejo por la autonomía de San Rafael

Referentes del PJ del 4° distrito cruzaron con dureza al gobernador y lo acusaron de desviar la discusión para evitar hablar de inseguridad, inflación y producción.

Un grupo de legisladores peronistas del sur de Mendoza salió con dureza al cruce del gobernador Alfredo Cornejo tras su postura crítica frente al proceso de autonomía impulsado en San Rafael. Los dirigentes lo calificaron como “vende humo” y aseguraron que intenta instalar polémicas mediáticas para evitar abordar los problemas estructurales de la provincia.

¿Quiénes cuestionaron a Cornejo por la autonomía de San Rafael?

Entre los dirigentes que firmaron las críticas se encuentran Pedro Serra, Mauricio Sat, Gustavo Perret y Germán Gómez, todos representantes del cuarto distrito electoral.

Los legisladores coincidieron en que el mandatario provincial “se escuda en peleas por los medios” para no referirse a cuestiones de fondo que afectan a los mendocinos.

¿Qué críticas hizo el PJ sobre la gestión provincial?

El senador Serra fue uno de los más duros al señalar que, en el último tiempo, Cornejo “lo único que hace” es cuestionar a los sanrafaelinos, a sus representantes y al proceso de autonomía.

Según planteó, esta estrategia busca “tapar los problemas de sus socios del Gobierno Nacional”, en referencia al vocero presidencial Manuel Adorni, además de evitar el debate sobre la inflación, la falta de empleo y las falencias en materia de seguridad.

Por su parte, Sat amplió el abanico de cuestionamientos y aseguró que el gobernador intenta desviar la atención de problemáticas vinculadas a la producción, la educación, el narcotráfico y la discapacidad. También lanzó críticas por supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas del IPV.

En ese sentido, apuntó también contra la vicegobernadora Hebe Casado, a quien acusó de limitarse a opinar en redes sociales sin una gestión concreta para el sur provincial.

¿Qué dijeron sobre la judicialización del proceso autonómico?

Otro de los ejes del conflicto es la decisión del oficialismo provincial de avanzar en la vía judicial contra el proceso de elección de convencionales en San Rafael.

Serra cuestionó esta postura al remarcar que los mismos sectores que hoy objetan la iniciativa “participaron del comicio” y presentaron listas en las elecciones.

En la misma línea, Gómez consideró que existe una contradicción evidente en el accionar del radicalismo. “Presentaron candidatos y consintieron todo el proceso. Ahora hacen una presentación tardía para tratar de obstaculizarlo”, sostuvo.

¿Por qué defienden la autonomía municipal?

Desde el PJ insistieron en que la autonomía municipal no es una opción política sino un derecho consagrado en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.

Gómez recordó que, a más de 30 años de esa modificación, Mendoza aún no ha avanzado en ese sentido, lo que motivó a San Rafael a iniciar su propio proceso con participación ciudadana.

“Lo que está haciendo Cornejo es intentar bloquear la voluntad popular de los sanrafaelinos”, afirmó el legislador, quien remarcó que el objetivo es que el departamento cuente con su propia carta orgánica, como ocurre en la mayoría de los municipios del país.

¿Cómo impacta este conflicto en la política mendocina?

Las declaraciones de los legisladores reflejan un clima de creciente tensión política en torno a la autonomía de San Rafael, un tema que se ha instalado en el centro del debate público en Mendoza.

Desde la oposición sostienen que el gobernador utiliza esta discusión como herramienta de confrontación, mientras que desde el oficialismo advierten sobre posibles irregularidades en el proceso.

En este contexto, el conflicto promete escalar tanto en el plano político como judicial, con consecuencias que podrían influir en la agenda institucional de la provincia en los próximos meses.