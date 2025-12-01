Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

El Autódromo Ciudad de San Martín reunió a unas veinte mil personas en el Gran Premio Coronación Copa Olca Rental, con tribunas llenas, ocupación hotelera total y la consagración del mendocino Julián Santero como campeón argentino.

El Autódromo Ciudad de San Martín vivió uno de los fines de semana más importantes de los últimos años con la última fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional y el cierre del Turismo Carretera 2000. Con unas veinte mil personas en el circuito Jorge Ángel Pena, el evento marcó un récord nacional de público para la categoría y consolidó a Mendoza como una plaza clave para el automovilismo.

¿Por qué fue histórico el regreso del Turismo Nacional a Mendoza?

Después de once años sin presentarse en la provincia, el TN volvió con tribunas colmadas, boxes completos y un ambiente familiar que transformó el predio en una verdadera fiesta del deporte motor. El impulso local tuvo como figura principal al flamante campeón argentino, el mendocino Julián Santero, cuya consagración multiplicó el entusiasmo del público cuyano.

¿Qué impacto turístico generó la carrera en la región?

La llegada masiva de fanáticos desde distintos puntos de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba provocó un movimiento turístico notable. La plaza hotelera de la zona alcanzó el cien por ciento de ocupación, lo que reafirma el peso del automovilismo como actividad generadora de visitantes y consumo en la región.

¿Cómo se definió el campeonato del Turismo Carretera 2000?

El Turismo Carretera 2000 cerró su primera temporada con un domingo decisivo. Agustín Canapino terminó en la quinta colocación, resultado suficiente para consagrarse campeón con el Renault Fluence del Axion Energy Sport. La victoria en la carrera fue para Facundo Ardusso, seguido por Josito Di Palma, Bernardo Llaver, Facundo Chapur y el flamante campeón Canapino entre los mejores cinco.

También puedes leer

San Rafael

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

San Martin

Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

Análisis geopolítico

Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Te puede interesar

Independiente Riivadavia

¿Qué dijo Daniel Vila sobre Sebastián Villa y el mercado de pases?

San Rafael

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

San Martin

Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

Análisis geopolítico

Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Proyecto legislativo

Buscan un programa de contención psicológica para policías y penitenciarios

Presupuesto 2026

Paro docente en la UNCuyo: cuándo será y qué reclaman desde FADIUNC

Energías renovables

Mendoza completó la primera etapa del plan de luz solar en escuelas técnicas

Estado del tiempo

Mendoza espera hoy domingo Zonda, tormentas aisladas y nubosidad variable

San Martín

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”

Luján de Cuyo

Un colegio de Mendoza prohibirá el uso de celulares desde 2026