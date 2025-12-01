Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

El Autódromo Ciudad de San Martín reunió a unas veinte mil personas en el Gran Premio Coronación Copa Olca Rental, con tribunas llenas, ocupación hotelera total y la consagración del mendocino Julián Santero como campeón argentino.

El Autódromo Ciudad de San Martín vivió uno de los fines de semana más importantes de los últimos años con la última fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional y el cierre del Turismo Carretera 2000. Con unas veinte mil personas en el circuito Jorge Ángel Pena, el evento marcó un récord nacional de público para la categoría y consolidó a Mendoza como una plaza clave para el automovilismo.

¿Por qué fue histórico el regreso del Turismo Nacional a Mendoza?

Después de once años sin presentarse en la provincia, el TN volvió con tribunas colmadas, boxes completos y un ambiente familiar que transformó el predio en una verdadera fiesta del deporte motor. El impulso local tuvo como figura principal al flamante campeón argentino, el mendocino Julián Santero, cuya consagración multiplicó el entusiasmo del público cuyano.

¿Qué impacto turístico generó la carrera en la región?

La llegada masiva de fanáticos desde distintos puntos de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba provocó un movimiento turístico notable. La plaza hotelera de la zona alcanzó el cien por ciento de ocupación, lo que reafirma el peso del automovilismo como actividad generadora de visitantes y consumo en la región.

¿Cómo se definió el campeonato del Turismo Carretera 2000?

El Turismo Carretera 2000 cerró su primera temporada con un domingo decisivo. Agustín Canapino terminó en la quinta colocación, resultado suficiente para consagrarse campeón con el Renault Fluence del Axion Energy Sport. La victoria en la carrera fue para Facundo Ardusso, seguido por Josito Di Palma, Bernardo Llaver, Facundo Chapur y el flamante campeón Canapino entre los mejores cinco.