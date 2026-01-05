Noticias Mendoza

Mendoza
Ciclo lectivo 2026

Mendoza modifica el primer ciclo de primaria desde 2026: qué cambia

La nueva resolución en Mendoza elimina la unidad pedagógica como bloque exclusivo y restituye la acreditación por año escolar para estudiantes que comiencen primer grado en 2026. El objetivo es fortalecer las trayectorias escolares y los aprendizajes en lengua y matemática.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza dispuso cambios en la organización pedagógica del Primer Ciclo del Nivel Primario a través de la resolución Resol-2025-6970-GDEMZA-DGE, que comenzará a aplicarse a partir de los estudiantes que inicien primer grado en el ciclo lectivo 2026.

La medida deja sin efecto la unidad pedagógica como criterio organizador exclusivo y habilita nuevamente la acreditación individual por año escolar, con el foco puesto en el acompañamiento pedagógico y el logro efectivo de aprendizajes en cada grado.

Un colegio de Mendoza prohibirá el uso de celulares desde 2026

¿Qué cambia en el primer ciclo de la primaria en Mendoza?

Hasta ahora, los primeros años de la escuela primaria se organizaban como una unidad pedagógica integrada. Con la nueva normativa, cada grado vuelve a constituirse como una unidad pedagógica propia, lo que permitirá un seguimiento más preciso de los procesos de aprendizaje de cada estudiante.

De este modo, los alumnos que alcancen los niveles de logro esperados al finalizar el ciclo lectivo continuarán su trayectoria escolar en el grado siguiente. En los casos en que se detecten dificultades, las escuelas deberán intervenir durante todo el año con estrategias específicas de acompañamiento.

¿Cuál es el objetivo de la nueva resolución de la DGE?

El principal objetivo es fortalecer las trayectorias escolares, garantizando que todos los niños y niñas accedan a aprendizajes reales, significativos y de calidad en cada año del nivel primario.

La resolución pone el énfasis en evitar la acumulación de dificultades y promover intervenciones pedagógicas tempranas, especialmente en los procesos de alfabetización en lengua y matemática.

¿Cómo será el acompañamiento pedagógico a los estudiantes?

Durante el ciclo lectivo, las instituciones educativas deberán implementar dispositivos de apoyo, fortalecimiento e intervención ajustados a las necesidades de cada estudiante, utilizando los programas y recursos disponibles.

Solo en aquellos casos en los que, luego de haber brindado todas las oportunidades de aprendizaje durante el año, los saberes no se hayan consolidado, los estudiantes participarán de los períodos de intensificación de saberes previstos en diciembre, febrero y/o marzo, con el objetivo de afianzar los aprendizajes pendientes.

¿Qué rol cumple el Nivel Inicial en este cambio?

La modificación en el Nivel Primario se apoya en el fortalecimiento sostenido del Nivel Inicial, que en Mendoza consolidó una base pedagógica común a través de aprendizajes base y orientaciones metodológicas en todos los jardines.

La ampliación progresiva de la escolarización temprana, especialmente en sala de 3 años, permitió reducir discontinuidades y prevenir fragmentaciones posteriores en las trayectorias educativas.

¿Qué busca garantizar la DGE con este nuevo marco pedagógico?

La medida reafirma el compromiso del sistema educativo provincial con una escuela primaria que acompaña, interviene a tiempo y cuida las trayectorias escolares, poniendo los aprendizajes en el centro del proceso educativo.

El objetivo final es asegurar que los estudiantes ingresen al nivel secundario con los saberes fundamentales en lengua y matemática, pilares de trayectorias educativas sólidas y de mayores oportunidades de desarrollo personal y social.

