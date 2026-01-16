Mercedes Llano impulsa un proyecto contra las universidades nacionales

La diputada de La Libertad Avanza presentó una iniciativa para modificar la Ley de Educación Superior, aunque las universidades nacionales son auditadas por la AGN y aparecen entre las instituciones más transparentes del país.

A pesar de que las universidades nacionales están bajo control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y encabezan el ranking de transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Mercedes Llano, volvió a poner bajo sospecha el manejo de los fondos universitarios. Lo hizo a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación que busca modificar la Ley de Educación Superior.

¿Qué propone Mercedes Llano sobre las universidades nacionales?

El proyecto impulsado por Llano tiene como objetivo central “facilitar el acceso a la información pública” y reforzar la rendición de cuentas de los recursos que administran las universidades nacionales. Según los fundamentos de la iniciativa, la educación superior constituye un servicio estratégico financiado mayoritariamente por el Estado y, por lo tanto, debe regirse por los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno.

Para la diputada, la autonomía universitaria no puede convertirse en una excusa para la falta de claridad y sostiene que “sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad”.

¿Por qué el proyecto de Llano genera críticas en el sistema universitario?

Uno de los principales cuestionamientos es que Mercedes Llano avanzó con la iniciativa sin consultar previamente ni a las universidades ni a la Auditoría General de la Nación. Esto ocurre pese a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmó el 17 de diciembre de 2025 un acuerdo con la AGN para crear un portal de información que amplía el acceso público a los datos de gestión universitaria.

Además, varias universidades públicas ya desarrollan herramientas propias de transparencia, como la Universidad Nacional de La Plata, que anunció la creación de su propio portal institucional.

¿Qué dicen los datos oficiales de transparencia que contradicen a Llano?

En diciembre de 2025, la Agencia de Acceso a la Información Pública dio a conocer el índice de transparencia del tercer trimestre del año. El informe ubica a cuatro universidades nacionales entre las diez instituciones más transparentes del país, sobre un total de 198 organismos del sector público nacional evaluados.

El índice mide el cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que obliga a publicar información clara, estructurada y reutilizable sobre recursos, convenios, gestión y resultados.

¿Qué lugar ocupa el Gobierno que integra Llano en el ranking?

Un dato que expone la contradicción del planteo es que la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, espacio político del que forma parte Mercedes Llano, aparece en el puesto 67 del ranking de transparencia elaborado por la AAIP, muy por detrás de las universidades que la diputada cuestiona.

¿Qué información obligaría a publicar el proyecto de Mercedes Llano?

La iniciativa presentada por Llano establece que las universidades nacionales deberán mantener una publicación permanente, completa y accesible de información institucional, académica y administrativa, entre ellas:

Estructura y salarios: autoridades, nóminas salariales de docentes y personal no docente y declaraciones juradas de directivos.

autoridades, nóminas salariales de docentes y personal no docente y declaraciones juradas de directivos. Gestión financiera: presupuesto, transferencias de fondos, licitaciones, contrataciones y convenios.

presupuesto, transferencias de fondos, licitaciones, contrataciones y convenios. Auditorías: resultados de controles internos y externos.

resultados de controles internos y externos. Calidad y desempeño académico.

¿Cómo pretende Llano evaluar el desempeño universitario?

El proyecto también apunta a que la ciudadanía pueda evaluar la calidad educativa. Para ello, exige la publicación de estadísticas por facultades, como cantidad de egresados, gasto por estudiante y proporción de docentes ingresados por concurso.

Asimismo, se solicita información sobre resultados académicos y científicos, incluyendo patentes, derechos de autor, publicaciones en revistas indexadas y posicionamiento en rankings internacionales.

¿Qué rol juega el acuerdo entre la AGN y las universidades?

Mientras Mercedes Llano impulsa cambios legislativos sin articulación institucional, la AGN y el Consejo Interuniversitario Nacional avanzaron en diciembre de 2025 con el lanzamiento del Portal de Información de las Universidades Nacionales (PIU). El sistema busca fortalecer el control, la transparencia y la publicidad de la administración universitaria.

¿Cuál es el trasfondo político del proyecto?

El proyecto de Llano se inscribe en una ofensiva más amplia del Gobierno nacional contra las universidades públicas. El trasfondo es el ajuste presupuestario y la resistencia del Poder Ejecutivo a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, una disputa que hoy se concentra en el debate del Presupuesto 2026 en el Congreso.