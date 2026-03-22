Minería en Mendoza: Omar Félix abre el debate y condiciona su apoyo a controles y beneficios sociales

El intendente de San Rafael no rechazó la minería, pero exigió controles ambientales estrictos y que los beneficios alcancen a toda la sociedad. También advirtió sobre el conflicto por el uranio en el sur provincial.

La minería vuelve a instalarse en el centro del debate en Mendoza, en un contexto marcado por la aceleración de proyectos impulsados por el gobierno de Alfredo Cornejo y la persistente resistencia social en distintos puntos de la provincia, bajo la mirada atenta de intendentes como Omar Félix.

En ese escenario, el intendente de San Rafael, Omar Félix, fijó una postura que busca equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental. Si bien no rechazó la actividad minera, dejó en claro que su apoyo está condicionado a estrictos controles y a que los beneficios no queden concentrados.

¿Qué postura tiene Omar Félix sobre la minería en Mendoza?

El jefe comunal peronista, que ha mantenido diferencias políticas con Cornejo en diversas oportunidades, evitó una posición extrema y planteó una mirada intermedia.

Félix sostuvo que la minería podría ser viable en Mendoza siempre que se realice “con los cuidados necesarios” y que genere un impacto positivo para toda la sociedad. En ese sentido, remarcó que no debe beneficiar únicamente a sectores concentrados o al Estado, sino también traducirse en mejoras concretas para la población.

Su postura se diferencia tanto de los sectores que impulsan un desarrollo minero sin restricciones como de aquellos que rechazan de plano cualquier tipo de explotación.

¿Por qué pone como ejemplo a San Juan y Neuquén?

El intendente de San Rafael señaló a San Juan y Neuquén como casos donde la actividad extractiva ha generado un crecimiento económico significativo.

Según Félix, el “derrame” de la minería y del petróleo en esas provincias permitió mejorar indicadores económicos y fortalecer sus estructuras productivas. En ese sentido, planteó que Mendoza debería analizar esas experiencias para evaluar si es posible replicar parte de ese desarrollo bajo condiciones adecuadas.

¿Es necesaria una nueva matriz productiva en Mendoza?

Otro de los ejes centrales de su planteo fue la necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia. Félix consideró que las actividades tradicionales ya no alcanzan para cubrir las demandas de una población en crecimiento.

En ese contexto, la minería aparece como una alternativa capaz de generar ingresos, empleo y dinamismo económico. No obstante, insistió en que su implementación debe estar acompañada de controles estrictos y consensos sociales.

¿Qué pasa con el conflicto por el uranio en San Rafael?

Uno de los puntos más sensibles del debate es la posible reactivación de la mina de uranio en San Rafael, cerrada en la década de 1990 tras denuncias por contaminación ambiental.

La iniciativa volvió a escena a fines del año pasado, cuando desde el gobierno nacional se planteó la posibilidad de reimpulsar su explotación. Sin embargo, para avanzar en ese sentido sería necesario modificar la normativa ambiental vigente en Mendoza, que hoy limita el desarrollo de este tipo de proyectos.

Este escenario reavivó el conflicto social en el sur provincial. En San Rafael, vecinos y organizaciones han protagonizado movilizaciones en rechazo a la reapertura de la mina, manifestando su preocupación por el impacto ambiental.

¿Por qué la minería genera tanta resistencia en Mendoza?

El debate minero en Mendoza no es nuevo. A lo largo de los años, distintos proyectos han sido frenados por la presión social, en un contexto donde la defensa del agua y del ambiente ocupa un lugar central.

Casos como el proyecto San Jorge en Uspallata han reavivado la discusión sobre los límites del desarrollo extractivo y la necesidad de consensos amplios antes de avanzar.

La postura de Félix se inscribe en este escenario complejo: reconoce el potencial económico de la minería, pero también la necesidad de atender las preocupaciones sociales y ambientales que genera.

¿Qué puede pasar a futuro con la minería en la provincia?

El futuro de la minería en Mendoza dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno provincial para construir consensos políticos y sociales.

Las declaraciones de Omar Félix reflejan una posición que podría ganar terreno: habilitar el debate, pero bajo condiciones claras de control, transparencia y distribución equitativa de los beneficios.

Mientras tanto, la discusión sigue abierta y promete mantenerse como uno de los ejes centrales de la agenda política y económica en la provincia.