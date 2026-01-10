Murió un hombre en la Terminal de Ómnibus de Mendoza

La víctima se encontraba en el interior del edificio cuando sufrió una descompensación repentina. Pese a los intentos de reanimación, falleció en el lugar.

Un hombre de 75 años murió este sábado por la mañana en la Terminal de Ómnibus de Mendoza luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el interior del edificio.

El hecho ocurrió pasadas las 9.00, cuando la víctima, aparentemente oriunda de Tucumán, se hallaba junto a un niño y se descompensó de manera repentina, cayendo al piso ante la mirada de otras personas que estaban en el lugar.

¿Qué ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Mendoza?

Tras el episodio, personal policial y profesionales médicos que se encontraban en la terminal acudieron de inmediato para asistir al hombre y le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, no lograron estabilizarlo y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

¿Quién era la persona fallecida?

Según la información preliminar, se trataba de un hombre de 75 años, presuntamente oriundo de la provincia de Tucumán. Hasta el momento, no se difundieron más datos sobre su identidad ni sobre el vínculo con el niño que lo acompañaba.

¿Intervino Policía Científica?

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del deceso. El cuerpo fue retirado tras las actuaciones de rigor.