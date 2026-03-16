PAMI dejó sin cobertura de anteojos a jubilados por una deuda con ópticas

Las ópticas de todo el país suspendieron las prestaciones gratuitas para afiliados del PAMI debido a una deuda que el organismo mantiene desde fines de 2025. Jubilados que necesitan anteojos deben pagarlos de su bolsillo hasta que se regularicen los pagos.

Los jubilados afiliados del PAMI atraviesan una situación crítica que afecta directamente su salud visual, ya que ahora no tendrán de la obra social más grande del país anteojos gratuitos.

Ópticas de todo el país decidieron suspender la atención gratuita para jubilados debido a una deuda acumulada por parte del organismo nacional, lo que dejó sin cobertura a miles de adultos mayores que dependen de este beneficio para acceder a anteojos.

La denuncia fue realizada por el presidente de la Cámara de Ópticas, Raúl Videla, quien explicó que los pagos correspondientes a las prestaciones brindadas en noviembre y diciembre de 2025 aún no fueron abonados. Según señaló, hasta el momento no hubo respuestas oficiales ni un plan de pago que permita regularizar la situación.

Como consecuencia, las ópticas dejaron de entregar lentes y armazones sin costo a los afiliados, un servicio que normalmente está cubierto al 100% por el sistema del PAMI.

¿Por qué las ópticas suspendieron la atención gratuita a afiliados del PAMI?

El conflicto se originó por una deuda acumulada que el organismo mantiene con los prestadores del servicio. Las ópticas aseguran que no pueden seguir financiando de su propio bolsillo los materiales y el trabajo técnico necesario para confeccionar los anteojos.

En el sistema habitual, el PAMI cubre la totalidad del costo de la prestación, lo que incluye tanto los lentes como los armazones y el trabajo del técnico óptico. Sin embargo, al no recibir los pagos correspondientes, los comercios decidieron suspender la cobertura.

“No se puede seguir atendiendo a los afiliados hasta que PAMI no realice el pago correspondiente”, advirtió Videla al explicar la postura adoptada por el sector.

Esto significa que, en la práctica, los jubilados que llegan con una orden médica emitida dentro del sistema del PAMI no pueden acceder al beneficio. Si necesitan sus anteojos de manera urgente, deben pagar la prestación como cualquier cliente particular.

¿Qué pasa con los jubilados que necesitan anteojos ahora?

La situación genera preocupación entre los adultos mayores, ya que muchos dependen exclusivamente de esta cobertura para acceder a lentes recetados.

En condiciones normales, el PAMI garantiza el acceso gratuito a anteojos para sus afiliados. Sin embargo, mientras continúe el conflicto con las ópticas, las órdenes médicas emitidas dentro del sistema no tienen efecto práctico.

Esto obliga a muchos jubilados a postergar la compra de sus lentes o a afrontar un gasto que puede resultar difícil de cubrir con una jubilación mínima.

Desde el sector óptico señalan que el problema no es la voluntad de atender a los afiliados, sino la imposibilidad económica de sostener el servicio sin recibir los pagos correspondientes.

¿Por qué no hay respuestas oficiales del PAMI?

Uno de los puntos que más preocupa a los prestadores es el silencio del organismo frente al conflicto. Según los representantes de las ópticas, a diferencia de otras crisis similares ocurridas en años anteriores, en esta oportunidad no hubo comunicación oficial ni propuestas para resolver la deuda.

Las cámaras del sector aseguran que presentaron reclamos formales para intentar destrabar la situación, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

La falta de información también genera incertidumbre entre los jubilados, quienes no saben cuándo se normalizará el servicio ni cuándo volverán a tener acceso a los anteojos gratuitos.

¿Qué denuncian las ópticas sobre la venta ilegal de lentes?

En medio del conflicto, el sector también denunció la falta de controles sobre la venta ilegal de lentes. Según indicaron, existe una creciente comercialización de anteojos a través de internet y en puestos callejeros, algo que está prohibido por la legislación vigente.

Los representantes de las ópticas advierten que este tipo de prácticas pone en riesgo la salud visual de la población, ya que los lentes deben ser recetados y adaptados por profesionales capacitados.

Además, señalaron que el Ministerio de Salud debería reforzar las inspecciones para evitar este tipo de ventas ilegales y garantizar que los productos ópticos cumplan con los estándares sanitarios correspondientes.

Mientras tanto, el conflicto con el PAMI continúa sin una solución inmediata, dejando a miles de jubilados en todo el país sin acceso a un servicio esencial para su vida cotidiana.