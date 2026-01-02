Pirotecnia Cero: Lourdes Arrieta denunció falta de controles en Mendoza

La diputada nacional cuestionó la ausencia de operativos y campañas oficiales para hacer cumplir la ley de Pirotecnia Cero. Advirtió sobre el impacto en niños con TEA, adultos mayores, veteranos de Malvinas y familias mendocinas.

El inicio de 2026 volvió a dejar en evidencia la circulación ilegal de pirotecnia en Mendoza, a pesar de la prohibición total vigente desde 2020. Frente a esta situación, la diputada nacional Lourdes Arrieta denunció públicamente la falta de controles estatales y apuntó contra el Ministerio de Seguridad y el Gobierno provincial por no garantizar el cumplimiento de la ley de Pirotecnia Cero.

¿Qué denunció Lourdes Arrieta sobre la pirotecnia en Mendoza?

La legisladora sostuvo que la venta y el uso de pirotecnia ilegal se repitieron en casi todos los departamentos de la provincia durante las celebraciones de Año Nuevo. Según afirmó, la ausencia de operativos y de presencia policial permitió que los estruendos se multiplicaran sin ningún tipo de límite.

😡 NO ES TRADICIÓN. ES ILEGAL



⛰️ En Mendoza está prohibida la fabricación, venta y uso de pirotecnia sonora. Lo establece la Ley Provincial Nº 8632/2013. Y sin embargo… volvió a pasar.



🙏🏻 Animales aterrados, personas afectadas, riesgo de incendios y guardias colapsadas. Lo que… pic.twitter.com/StYn5Usv0n — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) January 2, 2026

¿Por qué la falta de controles afecta a niños y familias?

Arrieta remarcó el impacto directo sobre las personas más vulnerables, en especial niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Señaló que muchas madres deben encerrarse en habitaciones o baños para proteger a sus hijos del ruido, transformando una celebración en una situación de sufrimiento y desesperanza.

¿Qué dijo la diputada sobre los veteranos de Malvinas?

La diputada aportó un testimonio personal al advertir que muchos veteranos de la Guerra de Malvinas se ven afectados por los estruendos. “Como hija de un veterano de guerra, sé que muchos hoy tienen que tomar una pastilla para dormir porque no pueden soportar los ruidos”, expresó.

¿Qué críticas hizo al Gobierno provincial y al Ministerio de Seguridad?

Arrieta cuestionó la falta de voluntad política para hacer cumplir una ley vigente desde diciembre de 2020. Afirmó que no hubo campañas de prevención ni comunicados oficiales y sostuvo que el Ministerio de Seguridad no “se puso al hombro” el control de la venta ilegal de pirotecnia.

¿Qué establece la ley de Pirotecnia Cero en Mendoza?

La normativa prohíbe de manera absoluta la venta y el uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de proteger a personas con TEA, adultos mayores, animales y prevenir incendios. Las infracciones contemplan multas económicas y el decomiso de la mercadería, por lo que se insta a los vecinos a realizar denuncias a la línea de emergencias.

¿Qué advertencia final hizo la diputada nacional?

La legisladora expresó su indignación por lo que considera una desprotección sistemática de los ciudadanos más vulnerables. También advirtió que muchos dirigentes solo se acercan al dolor social en contextos electorales, mientras que en la vida cotidiana el Estado permite que los ruidos afecten incluso a personas hospitalizadas y ancianos.