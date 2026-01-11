Qué documentación necesitás para viajar en auto al exterior desde Argentina

Quienes planean cruzar a Chile, Brasil o Uruguay deben prestar especial atención a los papeles obligatorios. Este verano se reforzaron los controles y hay una novedad clave en el Paso Cristo Redentor.

Planificar las vacaciones del verano 2026 implica mucho más que elegir el destino sobre todo cuando hay que estar atentos con la documentación necesaria para viajar en auto al exterior desde Argentina.

Para quienes deciden viajar en auto al exterior durante el verano 2026, la preparación de la documentación es el paso más crítico para evitar demoras, retenciones o multas en los pasos fronterizos. Las autoridades reforzaron los controles y, si bien se incorporaron herramientas digitales para agilizar trámites, la falta de un solo requisito puede dejar al conductor varado en la aduana.

¿Qué documentación es obligatoria para circular por países del MERCOSUR?

Para viajar en auto a Chile, Brasil o Uruguay es indispensable contar con:

DNI físico o pasaporte vigente

Licencia de conducir habilitada

Cédula del vehículo (verde o azul, según corresponda)

VTV o RTO al día

Patente legible y en buen estado

En el caso de Brasil y Uruguay, también es obligatorio presentar el seguro internacional (Carta Verde), sin excepciones.

¿Qué requisito adicional se exige para viajar a Chile?

Quienes crucen a Chile deben sumar un requisito específico: el seguro SOAPEX, obligatorio para circular en ese país. Este seguro debe contratarse antes de llegar al paso fronterizo, ya que no contar con él puede derivar en sanciones o impedir el ingreso.

Las autoridades recomiendan verificar la vigencia del SOAPEX con anticipación para evitar contratiempos en alta montaña.

¿Cuál es la novedad en el Paso Cristo Redentor?

La principal novedad del verano 2026 es la digitalización de la Admisión Temporal de Vehículos (Formulario OM-2261) para quienes cruzan por el Paso Cristo Redentor. El tradicional formulario en papel fue reemplazado por un comprobante electrónico, lo que permite agilizar el tránsito y reducir los tiempos de espera.

Aun así, se aconseja llevar una copia digital descargada o una captura de pantalla como respaldo ante posibles inconvenientes de conectividad.

¿Qué recomendaciones de seguridad deben tener en cuenta los conductores?

Especialistas advierten sobre un aumento de hurtos en rutas internacionales, especialmente bajo la modalidad de simulación de desperfectos, como el tajeo de neumáticos. Ante estas situaciones, se recomienda no aceptar ayuda espontánea y comunicarse únicamente con autoridades oficiales.

Además, es clave:

Viajar descansado

Circular con luces bajas encendidas

Utilizar siempre sistemas de retención infantil

Llevar la documentación física y una copia digital como respaldo

Una correcta planificación y el cumplimiento de los requisitos permiten evitar demoras innecesarias y disfrutar del viaje sin sobresaltos.