Argentina
Cambios en el Gabinete

Quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri: el Gobierno confirmó sucesores

La Casa Rosada anunció a Alejandra Monteoliva como futura ministra de Seguridad y al Teniente General Carlos Presti al frente de Defensa. Ambos asumirán desde el 10 de diciembre y garantizarán la continuidad del actual rumbo político.

El Gobierno nacional confirmó este sábado quiénes serán los sucesores de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes dejarán Seguridad y Defensa el próximo 10 de diciembre para iniciar una nueva etapa legislativa. Alejandra Monteoliva y el Teniente General Carlos Alberto Presti asumirán los ministerios, en un movimiento que la Casa Rosada definió como una “continuidad del rumbo” iniciado en 2023.

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

¿Quién reemplazará a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad?

La nueva ministra será Alejandra Monteoliva, actual Secretaria de Seguridad. Desde la Oficina del Presidente destacaron que se trata de una figura clave en la aplicación de la llamada “Doctrina Bullrich”, orientada a la lucha contra el narcoterrorismo, el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del orden en todo el país.

La propia Patricia Bullrich celebró la designación en X, felicitando a Monteoliva por el “enorme desafío” y destacando su trayectoria y profesionalismo.

¿Quién será el nuevo ministro de Defensa tras la salida de Luis Petri?

El Gobierno designó al Teniente General Carlos Alberto Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Se trata de un nombramiento histórico: será la primera vez, desde el regreso de la democracia, que un militar de carrera que alcanzó el máximo rango lidere el Ministerio de Defensa.

Según el comunicado oficial, el Ejecutivo busca “inaugurar una tradición” que deje atrás décadas de “demonización” hacia las Fuerzas Armadas y promueva una conducción técnica y profesional.

¿Qué mensaje dejó el Gobierno con estos nombramientos?

La Casa Rosada afirmó que la Argentina necesita “Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas”, dirigidas por expertos en cada área. El Presidente Javier Milei agradeció a Bullrich y Petri por sus servicios y respaldó una transición orientada a profundizar el mismo modelo de gestión.

