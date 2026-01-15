Noticias Mendoza

Mendoza
Verano 2026

San Rafael fue elegido entre los destinos más baratos para viajar en Argentina

San Rafael volvió a posicionarse como una de las alternativas turísticas más competitivas del país al ser incluido en un ranking nacional de los cinco destinos más baratos para viajar por Argentina durante la temporada de verano 2026.

En un contexto económico en el que planificar vacaciones representó un desafío para muchas familias, el departamento de San Rafael, en el sur mendocino, logró destacarse por su equilibrio entre naturaleza, gastronomía y costos accesibles, por lo cual fue elegido entre los destinos más baratos para viajar en Argentina.

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

¿Por qué San Rafael fue incluido entre los destinos más económicos?

Un informe publicado por el medio El Destape destacó que San Rafael ofrece una combinación atractiva de entornos naturales, actividades al aire libre y gastronomía regional, sin necesidad de realizar gastos excesivos.

El relevamiento subrayó que, si bien Mendoza suele asociarse a un turismo de perfil “premium”, San Rafael consolidó una propuesta más equilibrada y accesible dentro de la provincia.

¿Qué otros destinos integran el ranking nacional?

El listado de los cinco destinos más baratos para vacacionar en el verano 2026 incluyó a:

  • San Rafael (Mendoza)
  • Villa Gesell (Buenos Aires)
  • Miramar de Ansenuza (Córdoba)
  • Chilecito (La Rioja)
  • Gualeguaychú (Entre Ríos)

¿Cuáles son los principales atractivos de San Rafael?

Entre los puntos más valorados por el informe se destacaron el Cañón del Atuel y el Embalse Los Reyunos, ambos con amplias zonas de acceso libre. Esta característica permitió a los visitantes disfrutar del agua y el paisaje sin afrontar costos elevados, convirtiéndolos en pilares de la oferta turística local.

La posibilidad de realizar actividades al aire libre de bajo costo fue clave para que San Rafael mantuviera su vigencia frente a otros destinos del país.

¿Qué rol cumple el enoturismo en la propuesta local?

La propuesta enoturística sanrafaelina también fue reconocida, en especial por el trabajo de bodegas familiares que ofrecen visitas guiadas y degustaciones a precios razonables.

A diferencia de otras zonas vitivinícolas de Mendoza con tarifas más elevadas, San Rafael logró ofrecer una experiencia integral que combina aventura, sol y sabores regionales, fortaleciendo su atractivo turístico.

