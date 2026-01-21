Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

Desde el sábado comienza la venta para público nacional y extranjero para los actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Ños mendocinos podrán adquirir sus tickets a partir del jueves 12 de febrero. Los precios varían según sector y noche.

La Subsecretaría de Cultura confirmó que desde el próximo sábado se habilita la venta de entradas para el Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, tanto para público nacional como extranjero. En el caso de los mendocinos, la comercialización comenzará el jueves 12 de febrero. Cada persona podrá comprar hasta cuatro entradas y la venta será exclusivamente online.

¿Cuándo se realiza el Acto Central de la Vendimia 2026?

El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección general de Pablo Perri. Esa noche se llevará a cabo también la elección y coronación de la nueva soberana nacional.

La segunda noche será el domingo 8 de marzo, cuando se realizará la tradicional Repetición, que incluirá el espectáculo artístico y la actuación de músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.

¿Dónde se compran las entradas para la Vendimia?

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital entradaweb.com.ar. No habrá venta presencial ni en boleterías físicas.

¿Qué sectores no se comercializan?

Como ocurre cada año, las entradas del sector Torrontés no estarán a la venta, ya que están reservadas para personas con discapacidad. En los próximos días se anunciará la metodología para acceder a esos tickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para mendocinos?

Los mendocinos podrán comprar entradas desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 8 de marzo inclusive, siendo este grupo el que concentra la mayor cantidad de tickets disponibles.

Acto Central

Malbec: $42.000

Cabernet Sauvignon: $28.000

Chardonnay: $21.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

Tempranillo 1 y 5: $28.000

Bonarda: $14.000

Repetición

Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Bonarda: $11.000

¿Cuáles son los precios para turistas nacionales y extranjeros?

Acto Central

Malbec: $70.000

Cabernet Sauvignon: $50.000

Chardonnay: $45.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000

Tempranillo 1 y 5: $50.000

Bonarda: $45.000

Repetición

Malbec: $56.000

Cabernet Sauvignon: $42.000

Chardonnay: $39.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000

Tempranillo 1 y 5: $42.000

Bonarda: $39.000

¿Cómo y cuándo se realiza el canje de entradas?

Una vez adquiridas las entradas de manera digital, será obligatorio realizar el canje por la entrada física. Este trámite podrá hacerse desde el lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados oportunamente por la organización.