Convocan a una nueva movilización en Mendoza contra el proyecto San Jorge

Asambleas ambientales y organizaciones sociales marcharán el martes 23 de diciembre en la Ciudad de Mendoza para rechazar el avance del proyecto minero San Jorge, la posible modificación de la Ley de Glaciares y la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

Los últimos días del año estarán marcados por una fuerte conflictividad social en Mendoza. Agrupaciones ambientalistas de la provincia confirmaron una nueva movilización en defensa del agua y el territorio, en rechazo al proyecto minero San Jorge y a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional que generan preocupación en distintos sectores.

¿Quiénes convocan a la movilización en Mendoza?

La convocatoria es impulsada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que anunció a través de sus redes sociales su adhesión a la denominada “Gesta Libertadora por el Agua”, una acción conjunta que reunirá a distintas organizaciones sociales y ambientales en las calles de la Ciudad de Mendoza.

¿Cuándo será la marcha y cuál es el objetivo?

La movilización está prevista para el martes 23 de diciembre y tendrá como eje central la defensa del agua, el territorio, los bienes comunes y los derechos laborales. Desde la asamblea señalaron que la jornada buscará “unir luchas” y visibilizar el rechazo al avance del modelo extractivista en la provincia.

¿Qué reclamos incluyen además del proyecto San Jorge?

Además de oponerse a la minera San Jorge, los manifestantes también expresarán su rechazo a la posible modificación de la Ley de Glaciares y a la reforma laboral que será tratada en el Senado durante febrero de 2026. Según indicaron, estas iniciativas representan un riesgo ambiental y social para Mendoza y el país.

¿Qué postura tomaron frente a los hechos recientes en Mendoza?

En el marco de los últimos enfrentamientos ocurridos en protestas anteriores, que derivaron en episodios de tensión y detenciones, los autoconvocados pidieron expresamente no criminalizar la protesta social. “En unidad con todo el pueblo organizado en las calles de Mendoza”, expresaron en el flyer que se viralizó en las últimas horas.