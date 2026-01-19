Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Con 4.249 muertes registradas en 2024, el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en el país, por encima de los siniestros viales y los homicidios. Mendoza presenta una de las tasas más altas, con 12,5 casos cada cien mil habitantes, y especialistas advierten que la tendencia sigue en alza.

El suicidio se convirtió en los últimos años en la principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza es la provincia donde se supera la media.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad, durante 2024 se registraron 4.249 suicidios en todo el país, una cifra que supera a las muertes por accidentes viales y a los homicidios.

Mendoza se ubica por encima de la media nacional y preocupa por el crecimiento sostenido de los casos.

¿Por qué el suicidio es hoy la principal causa de muerte violenta en Argentina?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), desde 2023 el suicidio encabeza el ranking de muertes violentas debido a un “persistente aumento” registrado durante los últimos cuatro años. En 2024 representó el 41,7% del total de los casos, con una tasa nacional de 9,8 suicidios cada 100.000 habitantes.

En segundo lugar quedaron las muertes por accidentes viales, que concentraron el 34,7%, mientras que los homicidios representaron el 17,7% de los fallecimientos violentos.

¿Qué muestran los datos en Mendoza?

En Mendoza, la situación es aún más delicada. La provincia alcanzó en 2024 una tasa de 12,5 suicidios cada cien mil habitantes, claramente por encima del promedio nacional, con un total de 239 muertes registradas.

Si bien las cifras correspondientes a 2025 todavía están en proceso de análisis, los especialistas aseguran que la tendencia ascendente se mantiene, lo que refuerza la preocupación por una problemática que ya es considerada una verdadera crisis de salud pública.

¿Cuántos intentos de suicidio se registran en el país?

El Boletín Epidemiológico Nacional 2025 dedicó un informe especial al tema en el marco de la emergencia en salud mental que atraviesa Argentina. Según ese documento, entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025 se notificaron 22.249 intentos de suicidio en todo el país.

El informe destaca que la difusión de estos datos es clave para la prevención y remarca una diferencia significativa entre géneros: aunque el 61% de los intentos correspondió a mujeres, la letalidad fue cinco veces mayor en varones.

Las tasas más altas se concentraron en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, con una fuerte sobrerrepresentación femenina en el grupo de 15 a 19 años en los intentos sin resultado mortal.

¿Por qué Mendoza está por encima de la media nacional?

Según explicó Manuel Vilapriño, director de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de Mendoza, entre 2023 y 2024 la provincia registró un aumento cercano al 40% en los casos de suicidio.

El funcionario aclaró que, si bien mejoró la calidad de los registros estadísticos, existe un incremento sostenido que se volvió más alarmante tras la pandemia, en paralelo con el agravamiento de la complejidad de los cuadros psicopatológicos.

¿Qué problemáticas de salud mental están asociadas al suicidio?

Vilapriño señaló que se observa una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria. En ese contexto, explicó que no existe una “enfermedad del suicidio” como tal.

“El suicidio es una expresión conductual que surge de problemáticas emocionales y afectivas. Es la punta del iceberg de situaciones mucho más profundas vinculadas a la salud mental”, sostuvo el especialista.

¿Qué relación existe entre adicciones y suicidio en Mendoza?

Uno de los datos más alarmantes del registro provincial indica que el 87% de los suicidios en Mendoza está asociado a antecedentes de consumos problemáticos de sustancias.

Además, se advierte que la edad de inicio del consumo es cada vez más baja, alrededor de los 10 años. Entre las sustancias más frecuentes se mencionan el alcohol, la marihuana y el crecimiento del consumo de cocaína fumada, conocida como “crack”, cuyo impacto es considerado devastador por los especialistas.

¿Por qué el estigma social sigue siendo un obstáculo?

El abordaje del suicidio y de la salud mental estuvo durante décadas relegado por el estigma social. “Se escondía el problema bajo la alfombra porque nadie sabía cómo actuar ante determinadas situaciones”, explicó Vilapriño.

Sin embargo, el aumento sostenido de la demanda obligó a una reacción política. En Mendoza, la salud mental pasó a ocupar un lugar prioritario, con mayor presupuesto, recursos y la creación del Observatorio de Salud Mental para mejorar los registros y la planificación de políticas públicas.

¿Por qué algunas profesiones tienen mayor riesgo?

Casos recientes dentro de las fuerzas de seguridad en Mendoza pusieron el foco en la vulnerabilidad de determinadas profesiones. Según explicó Vilapriño, policías, fuerzas armadas, personal de salud, integrantes del Poder Judicial y trabajadores con alta carga horaria y bajos salarios enfrentan mayores niveles de estrés crónico.

Ese estrés sostenido, advirtió, incrementa la predisposición a desarrollar enfermedades físicas y mentales, y aumenta la vulnerabilidad frente a conductas suicidas.

¿La crisis de salud mental es un problema global?

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año 727.000 personas se quitan la vida en el mundo. El 73% de esos casos ocurre en países de ingresos bajos o medios, lo que demuestra que se trata de un fenómeno global.

En Argentina, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria advierte sobre el aumento de síntomas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, intentos de suicidio y suicidios consumados, agravados por dificultades en el acceso y la continuidad de los tratamientos.

¿Dónde pedir ayuda en Mendoza?

Si estás atravesando un momento difícil, no estás solo. En Mendoza funciona la línea 148, opción 0, disponible las 24 horas, todos los días, para brindar orientación y contención en salud mental.

Ante una urgencia, se recomienda llamar al 911 o acercarse a la guardia del hospital más cercano.