Metrotranvía: habilitaron el nuevo Parador Belgrano con tecnología inteligente

La Ciudad de Mendoza sumó una nueva estación inteligente del Metrotranvía en la intersección de Belgrano y Montevideo. El intendente Ulpiano Suarez y el ministro Natalio Mema encabezaron la puesta en funcionamiento del parador, que incorpora molinetes electrónicos, cámaras inteligentes y puertas de andén automatizadas únicas en Argentina.

Este martes 3 de marzo quedó oficialmente habilitado el nuevo Parador Belgrano del Metrotranvía de Mendoza, una infraestructura estratégica ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El intendente, Ulpiano Suarez, acompañó al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, para dar inicio formal a este nuevo avance en el sistema de transporte provincial.

Con esta incorporación, ya son cinco los paradores inteligentes en la capital y 16 en toda la provincia, consolidando un modelo que apuesta a la modernización tecnológica y a la mejora de la experiencia del usuario.

¿Qué tecnología incorpora el nuevo Parador Belgrano?

El nuevo espacio se integra al sistema con equipamiento de última generación orientado al control de acceso, la seguridad y la automatización.

Entre sus principales características se destacan:

Molinetes electrónicos con validación de pago.

Pago mediante tarjeta SUBE.

Tarjetas de crédito y débito.

Billeteras virtuales con tecnología NFC.

Códigos QR.

Cámaras inteligentes con monitoreo permanente.

Puertas de andén automatizadas.

Estas puertas de andén son únicas en Argentina y constituyen uno de los avances más relevantes del parador, ya que impiden el acceso a las vías mientras la formación no está detenida, reduciendo riesgos y reforzando la seguridad de los pasajeros.

Durante la recorrida oficial, las autoridades observaron el funcionamiento de los molinetes y el sistema automatizado, que permite ordenar el ingreso y mejorar el control de la recaudación.

¿Por qué es clave esta obra para la Ciudad de Mendoza?

En su intervención, Ulpiano Suarez remarcó la importancia estratégica de esta infraestructura para una capital que recibe diariamente a más de 300 mil personas.

“Esto es muy importante para Mendoza y para la Ciudad. Incorporar tecnología para que el usuario del transporte público tenga una mejor experiencia pone a Mendoza liderando una agenda a nivel global. Cuando hablamos de modernizar, hay que llevarlo a lo concreto: esto le simplifica la vida a la gente y le da más seguridad”, expresó el intendente.

El jefe comunal subrayó que fortalecer un sistema de transporte ágil y seguro resulta fundamental para reducir la congestión vehicular, ordenar el tránsito y mejorar la calidad de vida en el área metropolitana.

Además, destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio, y puso en valor que la infraestructura fue desarrollada por una empresa local, resaltando la capacidad técnica instalada en Mendoza.

¿Qué impacto tienen los paradores inteligentes en el sistema de transporte?

Por su parte, Natalio Mema explicó que los paradores inteligentes no solo aportan mayor orden y seguridad, sino que también generan información clave para la gestión del sistema.

Según indicó el ministro, la tecnología implementada permite:

Cuidar la recaudación.

Reducir evasión.

Mejorar la planificación operativa.

Fortalecer la estabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

El control automatizado de accesos y la integración de cámaras inteligentes brindan mayor protección tanto a los usuarios como a la infraestructura, contribuyendo a un servicio más confiable y sostenible.

¿Cómo avanza la expansión del Metrotranvía en Mendoza?

Actualmente, el Metrotranvía cuenta con 15 paradores en funcionamiento distribuidos en Maipú, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras. Con la habilitación de Belgrano, la red continúa consolidándose como uno de los ejes centrales del transporte metropolitano.

La estación se ubica en un punto estratégico del microcentro, cercano a zonas comerciales y hoteleras, lo que también beneficia a turistas y visitantes que eligen el transporte público para movilizarse por la capital.

A futuro, la conexión con el aeropuerto y la incorporación del tren de cercanías permitirán consolidar un sistema integrado que vincule el este provincial, el área metropolitana y la capital, ampliando la cobertura y mejorando la conectividad regional.

La puesta en funcionamiento del Parador Belgrano representa así un paso más en el proceso de modernización del transporte público en Mendoza, con foco en tecnología, seguridad y eficiencia.